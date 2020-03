Mehrere Fahrzeuge brennen in Berlin-Pankow

Berlin. Mehrere Fahrzeuge haben im Berliner Bezirk Pankow in der Nacht zu Freitag in Flammen gestanden. Ein Kleintransporter, ein Auto und darüber hinaus ein Baustoffcontainer brannten am Donnerstagabend in der Schliemannstraße, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

Wenige Stunden später rückten die Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen in die Tiroler Straße aus. Dort wurden zwei Autos durch ein Feuer beschädigt. Die Brandursache werde noch ermittelt, teilte die Polizei mit. Verletzte gab es nicht.