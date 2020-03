Der 18. März soll ein Gedenktag werden

Um die Demokratie in der Bundesrepublik zu stärken, will die SPD-Fraktion im Bundestag einen nationalen Gedenktag für Demokratie und Freiheit einführen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Eva Högl hat zusammen mit dem Vizepräsident des Deutschen Bundestags, Thomas Oppermann, einen entsprechenden Antrag formuliert: Darin heißt es, dass der 18. März zum nationalen Gedenktag erklärt werden soll.

Högl zufolge soll so an die Ereignisse um den 18. März 1848 als Wegbereiter für Demokratie und Freiheit in Deutschland sowie die erste freie Volkskammerwahl in der ehemaligen DDR am 18. März 1990 erinnert werden. „Diese wurden möglich, da die Menschen friedlich für Demokratie und Freiheit auf die Straße gegangen sind“, so Högl in Bezug auf die Volkskammerwahl.

Einen nationalen Gedenktag ernennen, kann nur der Bundespräsident

Parteiintern wurde der Antrag bereits geschlossen. Nun muss sich die SPD-Fraktion noch mit ihrem Koalitionspartner einigen. Högls Wahlkreisbüroleiter Daniel Schwarz ist zuversichtlich, dass die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag dem Antrag zustimmt, da die Geschehnisse um den 18. März nicht parteipolitisch geprägt seien, sagt er auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Den 18. März zum nationalen Gedenktag ernennen, kann allerdings nur der Bundespräsident.

Die Koalitionspartner im Bundestag können lediglich an Frank-Walter Steinmeier (SPD) appellieren. Der amtierende Bundespräsident hatte sich aber schon in der Vergangenheit immer wieder für die Einführung des Gedenktags ausgesprochen. In einem Gastbeitrag in der Zeit schrieb er: „Wir müssen, immer aufs Neue, für sie arbeiten, für sie streiten. Deshalb verdient unsere Demokratiegeschichte mehr als freundliches Desinteresse. Sie braucht Neugier, Herzblut und, ja, auch finanzielle Mittel.“

Der 18. März ist mehrfach ein Marker in der Geschichte gewesen

Am 18. März 1990 fand die letzte Wahl zur Volkskammer in der DDR statt. Gleichzeitig war sie auch die einzige Wahl in der DDR, die demokratischen Grundsätzen entsprach. Rund 150 Jahre zuvor, am 18. März 1848, erreichte die demokratische Revolution ihren Höhepunkt. Und am 18. März 1793 wurde in Mainz die erste Republik auf deutschem Boden ausgerufen. Andere Gedenktage in Deutschland sind beispielsweise der 10. Mai, der Tag des (freien) Buches, ein Gedenktag anlässlich der Bücherverbrennung 1933 oder der Jahrestag des Mauerbaus am 13. August.