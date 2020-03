Brandenburg legt Hilfsfonds auf: Entspannung bei Staus

Potsdam. In Brandenburg stehen wegen der Corona-Krise in einem ersten Soforthilfeprogramm für Klein- und Kleinstunternehmen sowie für Freiberufler 7,5 Millionen Euro bereit. Ab kommenden Mittwoch könnten die Gelder ausgezahlt werden, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Donnerstag nach einem Runden Tisch in der Staatskanzlei in Potsdam. Für Betroffene sei es im Moment fürs wirtschaftliche Überleben wichtiger, einen Zuschuss zu erhalten, bei dem keine Rückzahlung drohe, statt einen Liquiditätskredit. Die Soforthilfe solle unbürokratisch ausgereicht werden.

Ab 1. April soll der Rettungsschirm nach Angaben von Finanzministerin Katrin Lange (SPD) auf 500 Millionen Euro aufgestockt werden, nachdem der Landtag darüber entschieden hat. Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmte am Donnerstag einem entsprechenden Vorschlag der Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Bündnis 90/Grünen zu.

Zuschussregelungen und Liquiditätshilfen seien wichtige Signale, über weitere wie Steuerstundungen müsse nachgedacht werden, sagte Sven Weickert, Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. "Wir wollen und müssen die Mitarbeiter halten."

Unterdessen soll sich durch die Veränderung der Arbeitsabläufe auf polnischer Seite bei den Kontrollen wegen der Gefahr vor dem Coronavirus die Lage an den Autobahnen entspannen. Mit Staus muss aber vermutlich weiter gerechnet werden. An Autofahrer wurde appelliert, die Autobahnen für Privatfahrten weitgehend zu meiden. "Wir brauchen die Autobahnen für die Versorgung der Bevölkerung", sagte Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) am Donnerstag.

Auf der A12 war der Stau am Donnerstagnachmittag 55 Kilometer lang und reichte fast bis an das Kreuz Spreeau heran; auf der A11 waren es rund 41 Kilometer, auf der A15 acht Kilometer.

Man habe die Arbeitsabläufe bereits verbessert, sagte der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki am Donnerstag in Warschau. In der Nacht zu Donnerstag waren die Vorschriften für Kontrollen von Lastwagenfahrern und Berufspendlern gelockert worden: Sie müssen kein Formular mehr mit Daten ihrer Erreichbarkeit ausfüllen. Polen hatte am Wochenende aus Angst um die Verbreitung des Coronavirus an den Grenzübergängen zu Deutschland Kontrollen eingeführt, was zu langen Fahrzeugschlangen führte.

Es dürfe davon ausgegangen werden, dass sich die Staus jetzt abbauen, aber das brauche noch einige Zeit, sagte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU). Beermann unterstrich, Laster mit Gütern des täglichen Bedarfs und Medizinprodukte hätten Vorrang.

Angesichts des Dauerstaus in Guben denkt die Stadt über eine Sperrung der Zufahrtsstraße nach. "Die Situation belastet die Menschen", sagte Bürgermeister Fred Mahro (CDU) auf Anfrage. Mittlerweile reiche der Stau etwa vier bis fünf Kilometer durch die 17 000 Einwohner zählende Stadt. Den Übergang über die Stadtbrücke dürfen Autos und Kleintransporter bis 3,5 Tonnen passieren.