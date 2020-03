Kammergericht verhandelt über U-Bahn-Kauf der BVG

Am Freitag könnte für die BVG die Entscheidung über den Kauf von 1500 neuen U-Bahnen fallen. Die Kapazitätsgrenzen sind fast erreicht.

Wenn die Richter an diesem Freitag im Kammergericht zur Verhandlung zusammenkommen, ist es ein Tag auf den die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) lange gewartet haben. Dann geht das Verfahren um den Mammut-Auftrag zum Kauf von bis zu 1500 neuen U-Bahnen endlich weiter. Angesetzt ist eine mündliche Verhandlung, ob die Richter auch schon eine Entscheidung fällen werden, ist noch offen. Wenn doch, so die Hoffnung aufseiten der BVG und dem Berliner Senat, könnte Klarheit herrschen, wie es in einer Frage weitergehen wird, die die Zukunft der Berliner U-Bahn seit langem lähmt.

Im Mai 2019 hatte die BVG den Auftrag mit einem Volumen von drei Milliarden Euro an Fahrzeughersteller Stadler Pankow vergeben. Seitdem jedoch stockt der Kauf. Nachdem der unterlegene Bieter Alstom Deutschland die Entscheidung zunächst von der Vergabekammer überprüfen lassen wollte – und damit gescheitert war – zog er anschließend vor das Kammergericht. Nach einer ersten Verhandlung im November zögerte sich das Verfahren jedoch hinaus. Zuletzt wurde ein für Mitte Februar angesetzter Verhandlungstermin kurzfristig auf den 20. März verschoben.

Die Auslieferung der neuen Züge wird 2021 kaum zu schaffen sein

Die BVG setzt nun auf ein baldiges Ende der Blockade. Hoffnung macht den Verkehrsbetrieben der Verhandlungstermin im November. Dort machte der zuständige Senat deutlich, dass er den Einspruch Stadlers für nicht gerechtfertigt halte. Bis zuletzt blieb Alstom jedoch bei seiner Haltung, ein Urteil der Richter abwarten zu wollen.

Für die BVG bedeutet das langen Stillstand auf der Schiene. Die Auslieferung der ersten neuen Züge, geplant für Mitte 2021, wird wohl unweigerlich nicht mehr zu schaffen sein. Gleichzeitig schwindet die Kapazität der Bestandsflotte im Untergrund stetig. Immer wieder musste die BVG in den vergangenen Jahren alte Wagen stilllegen. Große Probleme bereitet die Baureihe F-79, bei der sich Risse in der Konstruktion bilden können. Mittlerweile sind nur noch acht von 70 U-Bahnwagen der Baureihe in Betrieb.

Kapazitäten werden eng: BVG muss mit Graffiti beschmierte Züge nutzen

Aktuell muss die BVG immer öfter mit Graffiti beschmierte Fahrzeuge einsetzen, weil die Kapazitäten sonst nicht reichen würden. Bis neue Züge eintreffen, werde die bestehende Flotte jedoch ausreichen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, sagte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt zuletzt. „Wir gehen nicht davon aus, dass wir kurzfristig in eine Fahrzeugkrise kommen.“

Voran geht es indessen an anderer Stelle bei der U-Bahn. Wie berichtet hat der Senat in dieser Woche erstmals über die drei nun vorliegenden Machbarkeitsstudien zur Verlängerung der U-Bahnlinien diskutiert. Konkret geht es um den Ausbau der U6 zur Urban Tech Republic, der U7 zum Flughafen Schönefeld und der U8 ins Märkische Viertel. Weitere Machbarkeitsstudien zum U7-Ausbau bis zum BER und in nordwestlicher Richtung zur Heerstraße Nord sollen im Laufe des Jahres folgen. Bis Jahresende solle klar sein, auf welchen Projekten der Fokus vorerst liege.

Henner Schmidt (FDP): Verlängerung von U1 und U3 untersuchen

„Auf der Basis der nun vorliegenden Machbarkeitsstudien muss der Senat schnell die Voraussetzungen für den Baubeginn neuer U-Bahn-Abschnitte schaffen“, forderte FDP-Verkehrspolitiker Henner Schmidt. Da die Planungen für die U8 ins Märkische Viertel bereits weit gediehen seien, biete sich dieses Projekt besonders an. Schmidt forderte zudem, die Verlängerung der U1 zum Westkreuz und der U3 zum Mexikoplatz zu untersuchen.

Gegen U-Bahnverlängerungen sprach sich der Bahnkundenbundesverband aus. „Da werden möglicherweise Milliarden für die nächsten 50 Jahre gebunden“, schrieb der Verband auf Twitter. Das Geld fehle dann bei schnell wirkenden Verkehrsmaßnahmen und Entlastungen.