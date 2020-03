Berlin. Die Berliner Krankenhäuser rufen alle Berliner mit medizinischen Vorkenntnissen oder einer medizinischen Ausbildung auf, sie im Kampf gegen die Corona-Krise zu unterstützen. Die Kliniken bereiteten sich mit allen Kräften auf die zu erwartenden hohen Patientenzahlen vor, heißt es in dem Aufruf, den die Berliner Krankenhausgesellschaft nach Absprache mit ihren Mitgliedsbetrieben am Donnerstag verfasst hat. „Dabei sind wir auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen.“

Um den hohen Bedarf an Fachkräften für die Versorgung von Covid-Patienten zu gewährleisten, wolle man alle Möglichkeiten nutzen, das Personal in den Krankenhäusern zu verstärken. Auch die Pflegeeinrichtungen müssten personell unterstützt werden, um die Bewohner sicher betreuen zu können.

Coronavirus in Berlin - Hilfsangebot nicht telefonisch abgeben

Wer helfen kann und medizinisch ausgebildet sei, solle sich selbstständig an Einrichtungen wenden, die zu seinem oder ihrem Qualifikationsprofil passten. Die Krankenhäuser und Pflegeheime würden auf ihren Internet-Seiten entsprechende Informationen gut sichtbar veröffentlichen. Interessenten sollten per E-Mail alle wesentlichen Daten – wie Name, Geburtsdatum, Anschrift, Qualifikation und Berufserfahrung – an Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen beziehungsweise die dortige Personalabteilung schicken. Um die Telefonleitungen der Einrichtungen nicht zu belasten, sollte das Hilfsangebot nicht telefonisch abgegeben werden.

Der Personalbedarf der Berliner Krankenhäuser könnte auch steigen, weil das geplante Corona-Krankenhaus auf dem Messegelände mit Medizinern und Pflegern besetzt werden muss. „Um für die zu erwartenden Patientenzahlen ausreichend Personal in den Krankenhäusern vorzuhalten, müssen die Personalbestände aufgestockt werden. Auch in den Pflegeeinrichtungen muss die pflegerische Versorgung sichergestellt sein, um Einweisungen von Bewohnern in Krankenhäuser zu vermeiden“, so Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft.

Corona-Klinik auf dem Messegelände soll in bald arbeitsfähig sein

Das Krankenhaus auf dem Messegelände zur Behandlung von bis zu 1000 Corona-Patienten soll bereits in drei bis vier Wochen arbeitsfähig sein. Das sagte Projektleiter Albrecht Broemme am Donnerstag. „Das Ganze soll nicht irgendwann vielleicht fertig sein, sondern ich stehe unter einem hohen Erwartungsdruck“, so Broemme im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). „Wenn die Prognosen des Robert-Koch-Instituts auch nur einigermaßen stimmen, müssen wir das am Laufen haben, weil sonst trotz der in Berlin besonders guten Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser, trotz der Aufstockung der Betten für Beatmete in allen Krankenhäusern, wir mit einem Überlaufen rechnen müssen.“

Der Senat hatte am Dienstag beschlossen, ein Notfallkrankenhaus zu errichten, um das Gesundheitswesen in Berlin aufrecht erhalten zu können, sollten sich die Prognosen über weiter stark steigende Infiziertenzahlen bewahrheiten. „Wir haben einen Bereich identifiziert, der von der Messe an das Land Berlin abgetreten wird: Das ist an der Jafféstraße, die Halle 26“, sagte Broemme.

Senat bittet Bundeswehr um Mithilfe

Die Gesundheitsverwaltung erarbeitet derzeit einen Bedarfsplan, die Innenverwaltung stellt danach ein Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr und bittet um Mithilfe. Dabei wird es vor allem um die nötigen Betten und medizinisches Material gehen. Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 20 Amtshilfeersuchen aus ganz Deutschland erhalten. Die Anträge werden zentral in der Julius-Leber-Kaserne in Reinickendorf bearbeitet.

Die Krankenhausgesellschaft zeigte sich unterdessen verwundert über die Senatspläne. „Wir haben die Information aus der Presse erfahren“, sagte Geschäftsführer Schreiner. „Das kann eine sinnvolle Ergänzung sein, aber es sollten zunächst die etablierten Strukturen gefestigt werden.“ Die Krankenhausgesellschaft warnte vor diesem Hintergrund vor einem Wettbewerb um Personal. Auch das Personal in den bestehenden Einrichtungen werde sich mit dem Coronavirus anstecken, die jetzt zusätzlich gewonnenen Mitarbeiter müssten dann zunächst dort eingesetzt werden.

Vivantes ruft Ärzte und Pfleger auf, in der Krise zu unterstützen

Das Gleiche gelte für die Ausstattung. Wenn auch in den bestehenden Krankenhäusern die Zahl der Intensivbetten ausgebaut werden soll, müssten vor allem dort Beatmungsgeräte und Schutzkleidung vorgehalten werden. Vivantes ruft bereits Ärzte und Pfleger – auch solche, die „nicht mehr im Gesundheitswesen tätig sind“ – auf, den Klinikkonzern in der Krise zu unterstützen.

Kritisch sehen auch Vertreter der Berliner Gastronomie und Hotellerie die Krankenhauspläne. Die Branche befürchtet, eine Klinik auf dem Messegelände werde nach dem Abflauen der Krise eine Wiederaufnahme des Messe- und Veranstaltungsgeschäftes erschweren und verzögern. „Ein Krankenhaus auf dem Messegelände ist eine Katastrophe“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Berlin, Thomas Lengfelder.

