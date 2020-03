Unfallstatistik: Mehr Unfälle, aber weniger Tote in Berlin

Berlin. Wenn die Polizei in einer Großstadt wie Berlin alle vier Minuten zu einem Verkehrsunfall gerufen wird, wenn dabei innerhalb eines Jahres fast 15.500 Menschen leicht und rund 2.300 Menschen schwer verletzt werden, und wenn dabei 40 Menschen getötet werden – was sollte das für die Verkehrspolitik von morgen bedeuten?

Über diese Frage dürften die Verkehrspolitiker in den kommenden Tagen auch in diesem Jahr heftig diskutieren. Die Meinungen dürften auseinander gehen. Mit der „Verkehrssicherheitslage 2019“ verfügen sie nun aber immerhin über eine gemeinsame aktuelle Datengrundlage. Offiziell soll die Analyse erst in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Einigen Medien konnten aber schon vorab Einsicht nehmen, darunter auch die Berliner Morgenpost.

Weniger Schwerverletzte und weniger Tote

Weniger Schwerverletzte und weniger Tote: Das ist die positive Nachricht des Zahlenwerks. Die schlechte lautet: Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen es „nur“ zu einem Sachschaden kam, ist erneut gestiegen. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass auch die Bevölkerung und die Zahl der Auto-Halter gestiegen ist.

Foto: BM

An den Hauptunfallursachen hat sich wenig geändert. Die meisten Unfälle ereigneten sich, weil Autofahrer Fehler beim Abbiegen machten oder Vorfahrtsregeln missachteten. Es folgen, mit einigem Abstand, überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol, das Queren von Kreuzungen trotz roter Ampel und das falsche Verhalten von Fußgängern.

Die meisten tödlich Verunglückten in Berlin sind Fußgänger

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl starben 2019 im Straßenverkehr in Berlin so wenig Menschen wie in keinem anderen Bundesland. Im Vergleich zu den Flächenländern gibt es in der Hauptstadt allerdings auch deutlich weniger Autobahnen und Landstraßen, auf denen Autos mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind. Mit 60 Prozent waren die meisten der in Berlin tödlich Verunglückten Fußgänger. Fast jeder zweite war mindestens 65 Jahre alt. Auch ein Kind kam 2019 im Straßenverkehr zu Tode. In rund zwei Drittel aller Fälle verursachten Kinder die Unfälle selbst, etwa weil sie Autos nicht beachteten.

Zu Diskussionen führt fast schon traditionell die Frage, in welchem Ausmaß Fahrradfahrer von Unfällen betroffen sind – und wie oft sie die Unfälle selbst verursachen. Zumindest bei der (positiven) Bewertung einer Zahl dürften sich alle einig sein: Die Zahl der Verkehrsunfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren, ist 2019 zum ersten Mal seit einigen Jahren gesunken und zwar auf nunmehr 7.800 Fälle. Zurückgegangen ist auch die Zahl der Fahrradfahrer, die sich bei einem Unfall verletzten (knapp 5.550). Sechs Radfahrer starben nach Unfällen. 2018 waren es noch elf gewesen.

284 Unfälle mit E-Rollern wurden bis Dezember dokumentiert

In 52 Prozent der registrierten Unfälle mit Radfahrern wurden diese von ihnen selbst verursacht. Hauptgründe: Benutzung der falschen Fahrbahn, Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr. Zu 210 Unfällen kam es, weil Radfahrer rote Ampeln missachteten. Wenn Autofahrer die Unfälle mit Radfahrern verursachten, lag diese meist am berühmt-berüchtigten toten Winkel. Die Polizei erfasst diese Unfälle unter der Rubrik „Fehler beim Abbiegen“ (knapp 1.600 Unfälle). Besonders gefährdet waren Radfahrer im vergangenen Jahr in Kreuzberg, Friedrichshain und Mitte.

Besonderes Augenmerk dürften die Verkehrspolitiker, aber auch alle Berliner, die oft in der Innenstadt unterwegs sind, auf die Zahlen zu den seit Juni 2019 zugelassenen Elektrorollern werfen. Die Polizei registrierte bis Dezember 284 Unfälle, an denen diese beteiligt waren. Dabei wurden 145 Menschen leicht und 32 Personen schwer verletzt. Zu 84 Unfällen kam es, nachdem E-Roller-Fahrer rechtswidrig den Bürgersteig nutzten. 37 Mal waren die Nutzer bei Unfällen alkoholisiert unterwegs. Auffällig: 88 Prozent der Unfälle wurden nicht von anderen Verkehrsteilnehmern sondern von den E-Roller-Fahrern selbst verursacht.

Unfallschwerpunkte bleiben unverändert

Nicht viel verändert hat sich an der Liste der Unfallschwerpunkte. Besonders häufig krachte es trotz einer veränderten Verkehrsführung auch 2019 an der Ecke Schlesische Straße, Skalitzer Straße in Kreuzberg. Die Zahl stieg sogar von 354 Fällen auf nunmehr 392. Gefährlich bleibt es auch an den Kreisverkehren am Großen Stern (313 Unfälle), am Jakob-Kaiser-Platz (290), am Ernst-Reuter-Platz (274), sowie am Theodor-Heuss-Platz (261).

Traurige Spitzenwerte registrierte die Polizei, aller Verkehrserziehung zum Trotz, bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen: Auf dem inneren Stadtring in Wedding war ein Autofahrer mit 208 Stundenkilometern unterwegs. Das Tempolimit liegt dort bei 80. Auf der Tempo-50-Straße Adlergestell brachte es ein Fahrer mit seinem Wagen auf 157 Stundenkilometer.

Polizei kontrollierte im vergangenen Jahr deutlich weniger

Erklärungsbedürftig scheint, dass die Polizei im vergangenen Jahr deutlich seltener kontrollierte. 2017 hatte sie noch in gut 13.000 Fällen mobile oder stationäre Blitzer im Einsatz. Im vergangenen Jahr gab es laut Statistik nur noch rund 11.500 solcher Kontrollen. Die Zahl der geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen stieg derweil auf 1,15 Millionen an. Gestiegen ist auch die Zahl der verbotenen Autorennen – von rund 280 in 2018 auf nunmehr 360.

Was aus den Zahlen folgen sollte? Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) dürfte sich bei der offiziellen Präsentation der Zahlen positionieren. Weitere Politiker dürften folgen. Den Anfang machte am Donnerstag der Grünen-Parlamentarier Benedikt Lux. Vor allem die schwächsten Verkehrsteilnehmer, Kinder und Senioren, müssten geschützt werden. „Wir brauchen mehr Kontrollen vor allem, um schwerwiegende Unfälle zu verhindern“, sagte Lux. Dies gelte beispielsweise für Fehler bei Abbiegen und bei überhöhter Geschwindigkeit.