Corona-Verwirrung: Was machen eigentlich die Sonnenstudios?

Berlin. Sie gelten aufgrund des Schweißes in der allgemeinen Wahrnehmung als ähnlich ansteckungsfördernd wie Fitnessclubs: Solarien. Nur werden Sonnenstudios im Gegensatz zu sportlichen Räumlichkeiten in den Corona-Schließungsverordnungen weder in Berlin noch in Brandenburg erwähnt. Andere Bundesländer wie etwa Thüringen listen Sonnenbanken hingegen explizit.