Coronavirus Berlin: Restaurants und Hotels kämpfen ums Überleben

Berlin. Der Koch sitzt hinten im Restaurant und guckt in die Luft. Vor der Krise drängten sich bei „Chay Village“ in der Niederbarnimstraße auch am Mittag die Lunch-Gäste. Der vegetarische Vietnamese hat sich zu einem der gefragtesten Essensanbieter in Friedrichshain entwickelt. Am Donnerstagmittag warten vier Kunden auf Wantan-Suppen oder gedämpfte Teigtaschen. „Ich weiß nicht, wie lange wir das noch machen“, sagt der Kellner.

Die Gastronomie ist eines der ersten Opfer der Krise. Virus und Öffnungsverbote treffen einen Imbiss ebenso wie die Spitzengastronomie. Marco Müller hat zwar gerade für sein „Rutz“ in Mitte den dritten Michelin-Stern erkocht. Aber die hochdekorierte Weinbar öffnet nur abends - und hat deswegen jetzt komplett geschlossen.

Der Branche ist nicht mit Kurzarbeitergeld geholfen

Die Lage für Gastronomen und Hoteliers sei dramatisch, sagt der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Dehoga in Berlin, Thomas Lengfelder: „Wir laufen in die größte Krise hinein, die wir je erlebt haben.“ Die Politik, so sein Eindruck nach einer Krisen-Videokonferenz mit der Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Mittwochabend, habe noch nicht verstanden, was sie tun müsse. Seiner Branche sei nicht mit Überbrückungskrediten oder Kurzarbeitergeld geholfen, so Lengfelder.

Viele Gastronomen hätten Schwierigkeiten, die geforderten Liquiditätspläne und Abrechnungen zeitnah aufzustellen und einzureichen. Vor allem brauche die Branche Geld. Sofort, unbürokratisch und nicht rückzahlungspflichtig, so wie Bayern das verkündet hat. Sonst werde es eine „Massenpleite“ geben.

„Wir sind ja keine Banken, denen sofort geholfen wird“, klagt Detlev Maaß, Geschäftsleiter der Laggner-Gruppe, die in Berlin Lokale wie das „Lutter & Wegner“ am Gendarmenmarkt, die „Newton Bar“ oder die „Fischerhütte am Schlachtensee“ betreibt. „Wir brauchen unbürokratische schnelle Hilfe als Zuschuss.“ Um sich bei der Investitionsbank Berlin auch nur die Antragsformulare für Überbrückungskredite von der Internet-Seite zu laden, brauche es eine halbe Stunde. „Weil alle da drauf wollen“, sagt der Gastro-Manager.

Berliner Hotels in der Coronakrise: „Bei uns herrscht Totentanz“

Auch die Hotellerie liegt am Boden. Touristische Reisen sind verboten, geschäftliche Aufenthalte fast alle abgesagt. Jürgen W. Gangl, Chef des Park Inn am Alexanderplatz, hat allein im März mehr als zwei Millionen Euro verloren. „Bei uns herrscht Totentanz“, sagt der Hotelier. Letzte Nacht seien nur etwas mehr als 30 der 1028 Zimmer belegt gewesen. Sonst sei das Haus zu fast 94 Prozent ausgelastet. Jetzt ist Gangl dabei, für seine 240 festen Beschäftigten Kurzarbeitergeld zu beantragen. Auch Überbrückungskredite prüft er.

Die Investitionsbank biete maximal zwei Millionen Euro für sechs Monate zinsfrei. „Aber auch dieses Geld müsste ich ja irgendwann wieder zurückzahlen“, sagt Gangl ohne zu wissen, wie er die zusätzlichen Einnahmen erwirtschaften soll. Der Staat solle auch helfen, damit Immobilieneigentümer und Banken die Mieten stunden oder senken. Von alleine, so der Eindruck des Hoteliers, würden die das eher nicht tun.

Restaurant veröffentlicht Aufruf an Stammkunden

Die Folgen dieser Krise werden gigantisch sein, warnt Dehoga-Hauptgeschäftsführer Lengfelder. Die Branche mache in Berlin 13,5 Milliarden Euro Umsatz und zahle 2,5 Milliarden Euro Steuern, rechnet er vor. Allein die City-Tax für Hotelübernachtungen bringe Berlin 55 Millionen Euro pro Jahr. Es gehe darum, die Unternehmen überhaupt zu erhalten. Dazu brauche es flexiblere Regeln. So könne zwar Kurzarbeitergeld gezahlt werden, wenn die Tätigkeit „auf Null“ heruntergefahren werde, sagte Lengfelder. Aber die Betriebsstätte sei aufrecht zu erhalten. „Wir dürften also nicht mal zusperren“, beschreibt er das Dilemma.

Auch Olaf Fehrmann hat in seinem Restaurant „Schraders“ in Wedding 90 Prozent des Umsatzes eingebüßt. „Mich stört, dass einerseits gesagt wird, ihr könnt öffnen, aber nicht, wie wir davon leben sollen, wenn niemand kommt“, klagt der Wirt. Am Mittwoch hatte er einen Aufruf im Internet gestartet. Die Gäste sollten aus Solidarität kommen. Illustriert hatte er den Beitrag mit einer bunten Lampe, die gefährlich aussah wie ein Corona-Virus. „Ich wusste mir sonst nicht zu helfen.“

Die Reaktionen waren unterschiedlich: Manche unterstützten den Wirt, andere warfen ihm vor, unsolidarisch zu sein, weil doch alle zu Hause bleiben sollen. „Beschimpfungen waren auch dabei“, sagt Fehrmann. „Wir sind also in einer sehr unangenehmen Rolle.“

Überlegung, komplett auf Straßenverkauf umzustellen

Mit den bisherigen Hilfsangeboten ist Fehrmann nicht zufrieden. „Die Kriterien, zu denen wir einen Kredit beantragen sollen, sind im Grunde die gleichen unter denen wir immer einen Kredit beantragen können.“ Fehrmann wäre es fast lieber, die Regierung würde sich für eine Komplettschließung entscheiden. Das wäre dann zumindest eine klare Situation, mit der er umgehen könnte.

Er überlegt derzeit, komplett auf Straßenverkauf umzustellen, dann wüsste er zumindest, wie er planen soll. „Ich hatte am Mittwoch den ersten Kunden, der sich etwas mitnehmen wollte“, sagt er. Vielleicht könne das ein Weg sein.

Im Senat wurde am Donnerstag um eine Lösung für die direkt von der Krise betroffenen Unternehmen gerungen. Neben den bereits zugesagten 300 Millionen Euro für Liquiditätskredite und Bürgschaften ist ein weiteres Programm in der Debatte. Hier geht es um weitere 300 Millionen Euro, die als Zuschuss für Kleinstunternehmen bis maximal fünf Beschäftigte und für Solo-Selbständige gewährt werden sollen. Das wären jene 15.000 Euro für 20.000 Antragsteller, die der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) bereits am Mittwoch angekündigt hatte.

Restaurant-Mitarbeiter orientieren sich bereits um

Für größere Gastronomiebetriebe wie die Laggner-Gruppe oder das Park Inn wäre aber auch diese Hilfe nicht passend. „Wir reden über Millionen und nicht über ein paar Tausend Euro“, sagt der Park Inn-Chef.

Viele Restaurantmitarbeiter denken allerdings schon um. Er und seine Kollegen hätten sich umgesehen, sagt der Kellner beim Friedrichshainer Vietnamesen. Drogerieketten und Kurierdienste suchten dringend Personal.

