Berlin. Auch Berlin wird das Abitur flexibler gestalten – zumindest bei einigen Klausuren. Denn die von Senatorin Sandras Scheeres (SPD) verkündete neue Regelung betrifft ausdrücklich „nur die Abiturprüfungen, die nach den Osterferien angesetzt sind“. Für letztere gilt, dass den Schulleitungen freigestellt wird, ob sie diese Abiturarbeiten an den ursprünglich festgelegten Terminen schreiben oder ob sie als Haupttermin die Nachschreibetermine ab Ende April nutzen wollen.

Für nächste und übernächste Woche anstehende Prüfungen dagegen – wie die Abiturklausur in Fremdsprachen wie Spanisch oder dezentralen Fächern wie Geschichte – sollen die Abitur-Prüfungen wie geplant stattfinden. Dann werden die eigentlich geschlossenen Schulen tageweise ihre Türen für die Prüflinge öffnen.

Die Entscheidungsfreiheit gilt also nur für Prüfungen nach den Osterferien. „Wenn Schulleitungen der Auffassung sind, dass die Vorbereitung ihrer Schüler auf die Abiturprüfungen nur eingeschränkt möglich war, können sie jeweils entscheiden, ob sie den Haupt- oder lieber den ersten Nachschreibetermin als Termin für die Abiturprüfungen nutzen wollen“, heißt es von der Senatsverwaltung für Bildung. Diese Entscheidung hat man gemeinsam mit Brandenburg getroffen. „Kein Schüler soll Nachteile erfahren“, so Bildungssenatorin Scheeres.

Beim Landesschülerausschuss ist man auch mit dieser Regelung unzufrieden. „Diese Entscheidung führt nur zu weiterer Verunsicherung“, sagt Landesschülersprecher Miguel Gongora. Es brauche jetzt Klarheit. Sein Anliegen formuliert er deutlich: „Wir fordern Sie, Senatorin Scheeres, jetzt persönlich auf: Verschieben Sie bitte die Abiturprüfungen.“ Bundesländer wie Bayern sind diesen Schritt schon gegangen.

Um diese Forderung zu untermauern, hat der Landesschülerausschuss eine digitale Umfrage am Mittwoch unter Schülern gestartet, an der sich in kurzer Zeit rund 3220 Schüler beteiligten und die am gestrigen Donnerstag ausgewertet wurde. Der überwiegende Teil der Schüler, die geantwortet haben, sind Oberstufenschüler – 61,7 Prozent. Die restlichen 37,3 Prozent waren aus der Mittelstufe, darunter viele Zehntklässler, für die ja eigentlich abschlussrelevante Prüfungen wie der Mittlere Schulabschluss (MSA) oder die Berufsbildungsreife (BBR) anstehen. Nur 27 Prozent der Befragten sagen, dass die Prüfungsergebnisse – ob nun Abitur, MSA oder BBR – von der momentanen Situation durch das Coronavirus nicht beeinflusst werde. Das heißt knapp zwei Drittel fürchten schlechtere Ergebnisse durch die Ausnahmelage.

Wie soll man sich vorbereiten, wenn die Bibliotheken zu sind?

Für die Präsentationsprüfungen, die mündlich im Abitur und auch beim MSA gehalten werden, haben bislang nur 24 Prozent alle Vorarbeiten abgeschlossen. Auch das ist für den Landesschülerbund ein Argument, diese Prüfungen zu verschieben. Viele Schüler bräuchten noch Bücher aus Bibliotheken, um die Literaturlisten zu vervollständigen – doch die Bibliotheken sind jetzt zu.

Interessant sind auch die Antworten auf allgemeinere Fragen. So haben nur 14,4 Prozent der Schüler bislang „von allen Lehrern“ Aufgaben erhalten, die sie von zu Hause erledigen sollen. Fast 30 Prozent der Schüler geben dagegen an, überhaupt keine Aufgaben oder Arbeitsanweisungen durch ihre Pädagogen bekommen zu haben. Zumindest 56,5 Prozent sagen, sie hätten „ein paar Aufgaben bekommen“, die aber nicht reichten. „Wenn schon Schüler sagen, dass die Aufgaben nicht reichen, ist das bemerkenswert“, meint dazu Landesschülersprecher Gongora.

Fragt man die Heranwachsenden, womit sie in den letzten Tagen der unerwarteten Schulschließung so ihre Zeit verbracht haben, fallen die Antworten sehr unterschiedlich aus: 42 Prozent gehen ihren Hobbys nach, 40 Prozent treffen Freunde, 56 Prozent machen ihre Schulaufgaben. Interessanterweise geben nur 2 Prozent an, Partys zu besuchen – obwohl medial die angeblichen „Coronapartys“ unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein großes Thema sind. 70 Prozent der Befragten sagten, sie seien in den letzten Tagen „meist zu Hause“ gewesen.

Übrigens halten 60 Prozent der Schüler die Schulschließung für grundsätzlich angemessen, 33 Prozent glauben aber, der Staat habe zu spät gehandelt.

