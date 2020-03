Justizministerium: Gerichte funktionsfähig halten

Potsdam. Auch in Zeiten von Corona versuchen Gerichte und Staatsanwaltschaften in Brandenburg funktionsfähig zu bleiben - mit Einschränkungen. "Die Justiz sieht sich in besonderer Verantwortung, ihre Aufgaben auch in Krisenzeiten weiterhin zu erfüllen und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger und ihre Sicherheit zu schützen", teilte Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) am Donnerstag mit. Mit Blick auf die aktuelle Lage werde es jedoch unvermeidbare Einschränkungen geben.

Von den jeweiligen Behördenleitungen werde in eigener Verantwortung die vor Ort möglichen und geeigneten Maßnahmen zur Verringerung des Infektionsrisikos getroffen. Ziel sei es, den Zugang zu den Gebäuden "unter Wahrung der erforderlichen Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen" auf ein Minimum zu reduzieren, erläuterte Hoffmann.

Rechtsuchende werden mit Blick auf die aktuelle Lage gebeten, eventuell geänderte Öffnungszeiten zu beachten und - auch zum eigenen Schutz - nicht eilbedürftige Angelegenheiten, wenn möglich, auf einen späteren Termin zu verschieben. Dazu gehöre auch, von persönlichen Vorsprachen nach Möglichkeit abzusehen und Anträge, soweit möglich, schriftlich zu stellen.