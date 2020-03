Berlin. Am 17. März fand eine Familie in Pankow zwei Schreiben des örtlichen Gesundheitsamtes im Briefkasten: „Anordnung der Absonderung“ für zwei der drei Kinder. „Ihr Kind war im Kontext des aktuellen COVID-19-Ausbruchs dem Risiko einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus ausgesetzt“, heißt es weiter.

Angeordnet wird daraufhin die übliche zweiwöchige Quarantäne mit der Aufforderung, mindestens zweimal täglich bei den beiden Kindern Fieber zu messen und alles sorgsam zu protokollieren. Ab erhöhter Temperatur von 37,5 oder anderer Symptome solle man sich unverzüglich beim Gesundheitsamt Pankow melden. So weit so normal, in diesen alles andere als normalen Zeiten.

Problem allerdings: die Quarantäne wird für den Zeitraum vom 6. März bis zum 20. März angeordnet. An dem Tag, als der Brief eintrifft, hat die Familie also theoretisch nur noch vier Tage Quarantäne vor sich. Und um es noch irrer zu machen – das Schreiben der zuständigen Ärztin vom Pankower Gesundheitsamt datiert vom 12. März. Das heißt, als sie den Brief adressierte, waren schon sieben Tage Quarantäne vergangen.

Coronavirus – Am Tag davor war die halbe Klasse auf dem Spielplatz

Die Mutter kann es bis heute nicht fassen. „Am Tag, bevor der Brief bei uns eintraf, war noch die halbe Klasse auf dem Spielplatz“, sagt sie. Rund 585 Schüler und viele Pädagogen kriegten wie diese Familie das Schreiben – mit denselben absurden Daten. Es sind alles Schüler der privaten SchuleEins in Pankow, die noch vor der allgemeinen Schulschließung ihren Betrieb einstellen musste.

Ein Mitarbeiter der Gemeinschaftsschule, vermutlich ein Erzieher, hatte am 29. Februar in der Bar „Trompete“ gefeiert; ein Abend, an dem mindestens 17 Gäste dort an Corona erkrankten. Spätestens am 6. März wusste das Gesundheitsamt Pankow Bescheid, denn ab da lief die Quarantäne für die Schulkinder der SchuleEins. Zumindest theoretisch. Denn sie wussten ja alle nichts davon.

Briefe offenbar herumgelegen oder zu langsam zugestellt

Es scheint so, dass die Briefe – die eh viel zu spät rausgingen - dann noch tagelang entweder in der Poststelle des Gesundheitsamts herumlagen oder von der PIN-AG, die in Berlin die Amtsbriefe austrägt, nicht schnell genug zugestellt wurden. Das bestätigt auch Bezirksstadtrat Torsten Kühne (CDU), der nicht nur für Schulen sondern auch die Gesundheit zuständig ist. „Wir stellen jetzt komplett auf die Deutsche Post um“, sagt er nun. Da sei es deutlich sicherer, dass ein Brief in einem Werktag zugestellt werde.

Und er versucht zu erklären, wie es weiter zu den Verzögerungen kam. Die SchuleEins habe ein besonderes pädagogisches Konzept mit offenen Gruppen; da habe es eine Weile gedauert, bis man im Gesundheitsamt merkte, dass es deshalb keine Kontaktpersonen „erster und zweiter“ Kategorie gebe, sondern alle potenziell mit dem Erzieher in Kontakt hätten kommen können. Drum erhielten auch alle verspätet den gleichlautenden Brief – Quarantäne „vom 6.3 bis 20.3“.

Stadtrat: Briefe haben trotzdem ihren Sinn

Für die Irritationen der Eltern und der Schulleitung hat er Verständnis, aber er macht auch klar, dass die Briefe mit dem Quarantänezeitraum trotzdem ihren Sinn haben. „Wer in dieser Zeit tatsächlich Symptome gezeigt hat, weiß jetzt, er ist ein ernstzunehmender Verdachtsfall“, erklärt Kühne. Die sollten sich dann unbedingt testen lassen, das Schreiben beim Test auch mitbringen, um den Verdacht untermauern zu können.

Und auch auf die Großeltern, wenn sie denn Kontakt mit den Schülern hatten, solle man gut schauen. Kinder können den Virus übertragen, ohne selbst krank zu werden. Nun habe man durch den konkreten möglichen Infektionszeitraum eine wichtige Information an der Hand. Aber er gibt auch zu, dass es in diesem Fall nicht ideal lief. „Wir haben alle eine steile Lernkurve“, so Kühne.

Die beiden Grundschulkinder der Familie blieben übrigens symptomfrei. Zum Glück hatte man sich selbst etwas zurückgezogen, auch ohne von der Quarantäneanordnung zu wissen – es gibt ein Neugeborenes. Deshalb wurde auch ein Kindergeburtstag abgesagt. „Wir haben dann alleine zu Hause gefeiert.“ Aber natürlich seien sie auch ab und zu auf den Spielplatz gegangen. „Wir wussten ja von nichts.“ Heute ist die Quarantäne übrigens offiziell beendet.

