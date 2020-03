Wegen Corona: Stromableser in Berlin kommen nicht mehr

Die Netzbetreiber verzichten in der Corona-Krise auf direkte Kundenkontakte. Was sich dadurch für die Kunden ändert

Berlin. Die Stromableser kommen in Berlin vorerst nicht mehr ins Haus. Deshalb sollen Berliner den Stromzählerstand in ihren Wohnungen vorübergehend selbst ablesen und übermitteln. Das hat die Stromnetz Berlin GmbH am Donnerstag mitgeteilt. Damit wolle der Netzbetreiber dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus in Berlin zu verlangsamen. Außerdem sollen die Mitarbeiter keiner vermeidbaren Ansteckungsgefahr ausgesetzt werden.

Damit die Kunden ihren Stromverbrauch nun über andere Wege an den Netzbetreiber weitergeben können, verschickte die Stromnetzgesellschaft in dieser Woche sogenannte Ablesekarten, in denen die Berliner gebeten werden, ihren Zählerstand Online, per Telefon oder per Post durchzugeben.

Kundencenter sind bis auf Weiteres geschlossen

Dem Sprecher der Stromnetzgesellschaft Berlin, Olaf Weidner, zufolge gelte die Regelung zunächst nur für Kunden, die ihren Stromzähler in der Wohnung hätten. Befindet sich der Stromzähler beispielsweise im Gemeinschaftskeller, werde dieser auch weiterhin von den Mitarbeitern abgelesen. Der Stromnetzbetreiber hat während der Coronavirus-Pandemie auch die beiden Kundencenter an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg und der Eichenstraße in Treptow bis auf Weiteres geschlossen, um den direkten Kundenkontakt zu umgehen. Die Einzahlungsautomaten sind laut Weidner weiterhin für die Kunden zugänglich.

Da die Stromversorgung in den Wohnungen in diesen schwierigen Zeiten besonders wichtig ist, werde Kunden in Zahlungsschwierigkeiten nicht unvermittelt der Strom abgestellt. „Sie sollen sich melden, dann finden wir eine Lösung“, so Weidner. Auch die grundsätzliche Stromversorgung angesichts der Coronavirus-Krise sei dem Pressesprecher nach sichergestellt.

Die Kundenkontakte in diesen schwierigen Zeiten noch stärker eingeschränkt hat der Gasnetzbetreiber NBB. Andreas Wendt, Sprecher der Netzgesellschaft, sagt: „Die Zählerstände werden nur noch online durchgegeben.“ Darauf habe man sich unternehmensintern am Donnerstagnachmittag geeinigt. Zuvor galt noch eine ähnliche Regelung wie bei der Stromnetzgesellschaft Berlin. Monatlich führt die NBB bis zu 30.000 Ablesungen in Berlin und Brandenburg durch.

Auch die Berliner Wasserbetriebe verzichten in den kommenden Wochen auf Hausbesuche. Insbesondere geht es dabei um den Austausch der Wasserzähler. „Das machen wir aktuell nicht“, sagt Pressesprecher Stephan Natz.