Landesärztekammer: Ärzte im Ruhestand sollen helfen

Potsdam. In der Corona-Krise sollen Brandenburger Ärzte im Ruhestand nach Willen der Landesärztekammer ihren Kollegen bei der telefonischen Patientenberatung helfen. Viele Praxen arbeiteten inzwischen nahe am Limit, erklärte Kammerpräsident Frank-Ullrich Schulz am Donnerstag. Neben der Behandlung von Patienten mit den unterschiedlichsten Erkrankungen berieten die niedergelassenen Ärzte jeden Tag Menschen, die eine Ansteckung mit dem Coronavirus befürchteten. Ärzte im Ruhestand könnten mit ihrer langjährigen Erfahrung wertvolle Hilfe leisten, ohne dass ihnen selbst eine Infizierung drohe, sagte Schulz.

Die Landesärztekammer stellt den Medizinern nach eigenen Angaben dafür regelmäßig aktualisierte wissenschaftliche und rechtliche Informationen über die Covid-19-Pandemie zur Verfügung.