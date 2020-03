Baby fahrlässig getötet: Vater trotz Schuldspruch straffrei

Berlin. Ein Berliner Vater ist der fahrlässigen Tötung seines Babys schuldig gesprochen worden. Der 41 Jahre alte Informatiker sei verantwortlich für ein tödliches Schütteltrauma, begründete das Landgericht am Donnerstag. Trotz des Schuldspruchs sahen die Richter von Verhängung einer Strafe ab. Was vor drei Jahren in einer Wohnung in Berlin-Lichtenberg geschah, sei ein "besonderer Ausnahmefall", erklärte die Vorsitzende Richterin. Der Vater habe überreagiert, als seine 26 Tage alte Tochter mit Atemproblemen in der Babyschale saß. Das Mädchen starb sechs Tage später in einem Krankenhaus. Bis heute sei der Angeklagte schwer erschüttert.

Der Vater hatte erklärt, er könne sich nicht erklären, wie und wann es zu dem später festgestellten Schütteltrauma gekommen sein könnte. Er habe die Kleine für einen Ausflug angezogen. Kurz darauf sei ihm aufgefallen, dass sie sehr blass gewesen sei. Weil sie röchelte, habe er das Kind aus der Babyschale genommen und auf seine Schulter gelegt. "Dann war alles schlaff".

Das Gericht habe anders als die Staatsanwaltschaft kein Schütteln aus Überforderung feststellen können, hieß es weiter im Urteil. "Für uns steht die Möglichkeit im Vordergrund, dass es bei einer übermäßigen Reaktion des Vaters auf eine Atemnot des Kindes zur Verletzung kam." Der Vater sei in Panik gewesen. Er habe sein Baby nicht verletzen wollen. Objektiv allerdings habe er gegen seine Sorgfaltspflicht verstoßen. Bei der Entscheidung, keine Strafe zu verhängen, sei auch die lange Verfahrensdauer berücksichtigt worden.

Die Staatsanwältin hatte eine Bewährungsstrafe gefordert. Der Verteidiger stellte keinen konkreten Antrag. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.