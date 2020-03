Schulbau: Land investiert 72 Millionen Euro für Grundstücke

Spandau braucht neue Schulen – dafür sollen nun die nötigen Grundstücke erworben oder an das Land zurückübertragen werden. Konkret geht es um drei Flächen, die für den Bau eines Gymnasiums, einer Gemeinschaftsschule und einer Gemeinschaftsschule mit Sporthalle genutzt werden sollen. Das Land plant dafür insgesamt Kosten in Höhe von 72 Millionen Euro ein.

Für den Kauf zweier Grundstücke in Spandau wurden Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (Siwa) umverteilt, wie der Senat in dieser Woche mitteilte. Die größere Summe, 43,5 Millionen Euro, fließt in den Kauf einer Fläche an der Wilhelmstraße 25, wo sich die frühere Kaserne „Smuts Barracks“ befindet. Bisheriger Eigentümer ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Hier ist eine Gemeinschaftsschule geplant – in der Wilhelmstadt sollen laut Prognosen in den kommenden Jahren vor allem Grundschulplätze knapp werden.

Schulbau: Bezirksbürgermeister betont Bedeutung der Grundstückskäufe

26,5 Millionen Euro fließen in den Kauf einer Fläche auf der Insel Gartenfeld, wo in den kommenden Jahren das Quartier „Das neue Gartenfeld“ mit rund 3700 Wohnungen entstehen soll – und eben auch eine Gemeinschaftsschule mit Sporthalle. Das dortige Grundstück gehört aktuell dem Projektentwickler. Zwei Millionen Euro aus dem Siwa-Fördertopf werden verwendet, um eine Fläche an der Rhenaniastraße ans Land Berlin zurück zu übertragen. Hier errichten die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen Gewobag und WBM das Quartier „Waterkant“ mit 2500 Wohnungen. Das Gymnasium ist auf dem Areal des dritten Teilprojekts der Gewobag vorgesehen.

Wie wichtig der Kauf der Grundstücke für Spandau ist, erklärte Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) mit dem starken Wachstum des Bezirks, der durch die vielen Wohnungsneubauprojekte bereits begonnen hat und in den nächsten Jahren weitergehen wird. „Wir brauchen die neuen Schulplätze und müssen so schnell wie möglich an den Start kommen. Dafür müssen wir an verschiedenen Standorten Grundstücke erwerben“, sagte Kleebank. Das Grundstück sei die Voraussetzung für die konkrete Planung der Schule. Damit kann es mit dem Kauf an den drei Standorten weitergehen. Zudem, so berichtet Kleebank, habe der Bezirk bereits ein weiteres Grundstück von der Bima erworben. Dieses befinde sich an der Darbystraße im Falkenhagener Feld. „Dort soll eine Typensporthalle für die Siegerland-Grundschule gebaut werden“, so der Bezirksbürgermeister.