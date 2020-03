Evangelischer Bischof: Abstand ist die beste Fürsorge

Berlin. Der evangelische Landesbischof Christian Stäblein hat im Kampf gegen das Coronavirus zum gegenseitigen Respekt und der Einhaltung der "sozialen Distanz" aufgerufen. "Abstand ist die beste Form der Fürsorge", sagte Stäblein bei einem Besuch bei der Berliner Tafel in der Passionskirche am Donnerstag. Die Kirche wolle alles unternehmen, damit die Menschen gut versorgt seien, sagte Stäblein bei einer der 45 Berliner Ausgabestellen von "Laib und Seele", einer gemeinsamen Aktion der Tafeln, der Kirchen und des RBB. Die Lebensmitteln werden wegen der Vorkehrungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vor der Kirche am Marheinekeplatz ausgegeben.

( dpa )