Polizeiwagen stößt mit Auto zusammen: Zwei Verletzte

Berlin. Ein Polizei-Gruppenwagen ist am Mittwoch in Berlin-Schöneberg mit einem Auto zusammengestoßen. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden Wagen seien am Mittwochnachmittag aus verschiedenen Richtungen kommend an der Einmündung Martin-Luther-Straße Ecke Lietzenburger Straße kollidiert. Der Gruppenwagen sei auf Einsatzfahrt gewesen: Martinshorn und Blaulicht sollen eingeschaltet gewesen sein, hieß es.

Beide Beteiligten gaben laut Polizei an, bei Grün in die Kreuzung gefahren zu sein. Der Polizist am Steuer habe sich vor Ort freiwillig einer Atemalkoholkontrolle unterzogen, die 0 Promille ergeben habe, so die Polizei. Der 28-jährige Pkw-Fahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin seien zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gekommen.