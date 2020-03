Autos krachen gegeneinander: zwei Schwerverletzte

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen.

Berlin. Beim Zusammenstoß zweier Autos in Berlin-Spandau sind beide Fahrer schwer verletzt worden. In der Nacht zum Donnerstag fuhr ein 49-Jähriger mit einem Auto auf die Kreuzung Seegefelder Straße/Zeppelinstraße/Nauener Straße, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte der Wagen demnach mit dem Auto eines 30-Jährigen. Beide Fahrer seien zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gekommen. Der 30-Jährige war laut Polizei betrunken: Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von rund 1,5 Promille ergeben. Sein Führerschein sei beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet worden.