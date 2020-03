Stromableser kommen nicht

Berlin. Die Berliner sollen den Stand der Stromzähler in ihren Wohnungen vorübergehend selbst ablesen. Damit sollen zum Schutz vor dem Coronavirus Kontakte zwischen Mitarbeitern und Bewohnern vermieden werden, wie die Stromnetzgesellschaft Berlin am Donnerstag mitteilte. Sie verschickt nun Karten für die jährliche Ablesung des Zählers. Die Daten können online, per Telefon oder Post übermittelt werden. Zähler in Kellern oder Gemeinschaftsräumen von Mehrfamilienhäusern werden weiter von Mitarbeitern abgelesen. Am Mittwoch hatte auch die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mitgeteilt, dass die Kunden ihre Gaszähler selbst ablesen sollen.

( dpa )