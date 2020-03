Appell an Jugendliche: Sozialkontakte drastisch einschränken

Potsdam. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat angesichts der Ausbreitung des Coronavirus an die Solidarität insbesondere auch der Jugendlichen appelliert. "Es ist nicht die Zeit, sich mit vielen Freunden im Park oder an der Skaterbahn zu treffen, um Spaß zu haben und zu feiern", sagte Nonnemacher am Donnerstag in Potsdam. Es sei wichtig, dass jetzt alle ihre Sozialkontakte drastisch einschränkten, betonte sie in einer Mitteilung und bat die Jugendlichen um Verständnis und Hilfe. "Es gilt, besonders schwache und ältere Menschen zu schützen."

Auch wenn wegen der Coronakrise an den Schulen der Unterricht ausfalle, sei das nicht die Zeit für Treffen mit Freunden und lange Feiern, sagte die Ministerin. Was für die Ferien gelte, solle in der Coronakrise dringend vermieden werden. Jugendliche auf der ganzen Welt hätten mit der Fridays-for-Future-Bewegung bewiesen, dass sie sich für lebenswichtige Interessen der ganzen Gesellschaft und für gesunde Lebensbedingungen stark einsetzten. "Der Kampf gegen das Coronavirus erfordert genau solch ein Engagement", sagte Nonnemacher.

Das öffentliche Leben in Brandenburg ist seit Mittwoch drastisch eingeschränkt. Nach der Schließung vieler Schulen, Kitas und Geschäfte appelliert die Landesregierung an alle Bürger, soziale Kontakte herunterzufahren und Abstand zu halten. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte vor "Corona-Partys" gewarnt. Die Polizei musste bereits an mehreren Orten im Land Menschenansammlungen sowie Partys auflösen. Darunter waren zahlreiche Jugendliche, die an Schulen, in Parks oder auf Spielplätzen feiert.