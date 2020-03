Kindertierpark in Heidesee geschlossen

Heidesee. Mehr als 100 Tiere aus dem Kindertierpark im Kinder- und Jugenderholungszentrum Frauensee (KiEZ) haben vorübergehend ein neues Zuhause gefunden. Der Park in Heidesee (Dahme-Spreewald) muss wie zahlreiche andere Tierparks wegen der Corona-Krise bis mindestens zum 19. April schließen. Durch die Vermittlung der Tiere können Personalkosten gespart werden, sagte Geschäftsführerin Nora Runneck am Donnerstag. In dem Park lebten bislang Ponys, Ziegen und Schafe ebenso wie Kaninchen, Meerschweinchen und ein gutes Dutzend Sittiche und andere Vögel. Viele seien in Vereinen untergekommen. Sie sollen zum Großteil wieder in den Park zurückkommen, sobald der Betrieb weitergehen kann. Tierpflegerinnen hatten in den sozialen Medien einen Aufruf für die Vermittlung der Tiere gestartet und sehr schnell sehr viel Rückmeldung erhalten. In weniger als zwei Tagen waren den Angaben nach alle Tiere vermittelt.

( dpa )