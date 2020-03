Gesundheit Spielplätze in Friedrichshain-Kreuzberg zu

Berlin. Auch im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sind die Spielplätze vorübergehend geschlossen. Das teilte das Bezirksamt am Donnerstag mit. Die Entscheidung sei auf Empfehlung des Amtsarztes im Bezirk gefallen und zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie wichtig. "Mit der Sperrung der Spielplätze des Bezirks folgen wir der Empfehlung der Bundesregierung: Soziale Kontakte sind so weit wie möglich zu reduzieren", heißt es in der Mitteilung. "Die für Leib und Leben drohende Gefahr durch das Virus wurde als schwerwiegender eingeschätzt als eine zeitlich beschränkte Sperrung."

Am Mittwoch hatten bereits mehrere Berliner Bezirke die Schließung der Spielplätze angeordnet. Das gilt für Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Mitte und Reinickendorf. Diese Bezirke setzen sich damit von der Senatslinie ab, die Plätze zunächst offen zu halten. In Pankow dagegen sollen die Spielplätze offen bleiben, sagte ein Sprecher am Mittwoch.