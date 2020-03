Verbot von Reichsbürger-Gruppe: Durchsuchung bei 64-Jährigem

Potsdam. Nach einem erstmaligen bundesweiten Verbot einer Reichsbürger-Gruppierung hat die Polizei in Brandenburg Wohnräume eines 64-Jährigen im Landkreis Oberhavel durchsucht. Das Mitglied habe eine "herausgehobene Bedeutung im Verein "Geeinte deutsche Völker und Stämme"", sagte Polizeisprecher Torsten Herbst am Donnerstag. Dem 64-Jährigen wurde den Angaben zufolge eine Verbotsverfügung übergeben, Unterlagen wurden sichergestellt. Diese sollten nun ausgewertet werden. Die Durchsuchung habe in den frühen Morgenstunden stattgefunden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zuvor erstmals eine Reichsbürger-Gruppierung bundesweit verboten. Polizeibeamte durchsuchten am Donnerstag in den frühen Morgenstunden die Wohnungen führender Mitglieder des Vereins "Geeinte deutsche Völker und Stämme" und seiner Teilorganisation "Osnabrücker Landmark" in zehn Bundesländern - darunter Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen.