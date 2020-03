Berlin/Bogotá. Allein in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá sollen mehr als 100 Deutsche festsitzen, schätzt Fiona Staude - seit Anfang der Woche gehören auch sie und ihr Partner Manuel Mosquera dazu. Die beiden Berliner Studenten, beide 22 Jahre alt, waren gut drei Wochen in Kolumbien unterwegs, es war ihre erste Reise außerhalb der EU.

„Wir hatten alle Flüge und Hotels frühzeitig gebucht, alles hat perfekt geklappt“, sagt Fiona Staude, „bis zum vergangenen Sonntag”. Da entdeckten sie eher zufällig im Internet, dass ihr für diesen Freitag gebuchter Rückflug über Madrid nach Berlin gecancelt war - in Spanien wurde der Notstand wegen Corona ausgerufen. „Seitdem sitzen wir in Bogotá im Chaos fest, es gibt keine Informationen, weder die Fluggesellschaft noch die deutsche Botschaft fühlen sich verantwortlich.”

Seit Montag, sagt die Studentin, kämen sie täglich zum Flughafen in der Hoffnung auf neue Informationen. „Am Flughafenschalter von Iberia hing nur ein Schild, man sei überlastet, und man sagte uns, es gebe weder Rückzahlung und noch Ersatzflüge.” Auch bei einer Hotline gab es kein Durchkommen, sagt Fiona Staude. „Mit uns standen sehr viele weitere Touristen dort an, darunter auch viele Deutsche.”

Hiobsbotschaft: Alle Flüge wurden abgesagt

Zunächst kaufte sich das Paar für 3000 Euro zwei Tickets der einzigen noch aktiven Fluggesellschaft nach München. „Tags darauf hörten wir von anderen Touristen, dass sich die Preise sich inzwischen noch einmal verdoppelt hätten, das ist doch unverschämt”, empört sie sich. „Dazu kam, dass uns gesagt wurde, es trotz Ticket sei keinesfalls sicher, dass der Flug überhaupt geht - und ob man mitgenommen wird. Es hieß, wegen des Coronavirus würden nur 70 Prozent der gebuchten Plätze belegt, um einen größeren Abstand zu gewährleisten”, so Staude. Am Mittwoch kam dann die Hiobsbotschaft: Alle Flüge aus Bogotá wurden abgesagt. „Wir wissen jetzt absolut nicht, was wir jetzt machen sollen.”

Wie ihnen geht es mehr als 100.000 deutschen Urlauber weitweit. Zwar hat die Bundesregierung angekündigt, gestrandete Deutsche zurückzuholen - jedoch zunächst aus den großen Urlaubsgebieten wie etwa Nordafrika, den Philippinen oder der Karibik.

Keine Rückholaktion aus Bogota

In der deutschen Botschaft in Bogotá, sagt Fiona Staude, „gab es überhaupt keine Hilfe. Es sprach niemand deutsch, man gab uns lediglich eine Telefonliste zum Eintragen”. Am folgenden Tag sei dann eine ernüchternde Mail mit einer fatalen Nachricht gekommen: „Falls Sie die Absicht haben, nach Deutschland zurückzukehren, sollten Sie das so schnell wie möglich organisieren, da kommerzielle Flüge stark ausgedünnt sind”, heißt es in dem Schreiben, das der Berliner Morgenpost vorliegt. Und: Rückholaktionen gebe es nicht, „solange es noch kommerzielle Flüge gibt”.

Touristen in anderen Ländern abseits der Touristengebiete berichten von ähnlichen Problemen. Südafrika etwa lässt Touristen aus Nachbarländern nicht mehr wieder einreisen - und die Liste des Auswärtigen Amtes (elefand.diplo.de), auf der sich Gestrandete im Internet eintragen können, ist offenbar so überlastet, dass sie seit Mittwoch nicht oder nur noch sehr eingeschränkt erreichbar ist.

In Kolumbien droht zweimonatige Ausgangssperre

Fiona Staude und Manuel Mosquera sind enttäuscht von der Bundesregierung. „Während man Deutsche aus Touristenhochburgen holt, lässt man uns hier im Stich, ebenso wie Touristen in anderen Ländern.” Das Paar steht vor einem zusätzlichen Problem - in Kolumbien droht eine zweimonatige Ausgangssperre.

Während Urlauber in anderen Ländern ihren unfreiwillig verlängerten Aufenthalt wenigstens in Hotels verbringen könnten, seien die Studenten in Bogotà provisorisch bei einem Verwandten untergekommen, sagen sie. „Aber seine Wohnung ist viel zu klein, er schläft auf dem Sofa, während wir sein Schlafzimmer nutzen dürfen, das geht auf die Dauer nicht.”

Im schlimmsten Fall müssten sie nun dennoch dort bleibe. „Bei einer Ausgangssperre könnten wir uns nicht einmal eine eigene Bleibe suchen - ganz zu schweigen davon, wie wir das dann finanzieren sollen.”

