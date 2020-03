Neue Kabel für das Technikmuseum in Kreuzberg im Wert von einer Millionen Euro, 3,6 Millionen Euro für Sanierung und Neubau der Feuerwache in Tegelort und 1,5 Millionen Euro für die Sicherung des Spielbetriebs im Maxim Gorki Theater in Mitte. Das sind nur drei der insgesamt 33 Projekte, die der Berliner Senat mit Mitteln aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (Siwa) neu fördern will.

Der Fonds, den das Abgeordnetenhaus aus den Überschüssen der Haushaltsjahre seit dem Jahr 2014 kontinuierlich gefüllt hatte, wird in diesem Jahr nur um rund 239 Millionen Euro wachsen, wie der Senat auf Vorlage von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) beschlossen hat. „Ursprünglich waren knapp 370 Millionen Euro vorgesehen“, sagte der Senator. Neue Herausforderungen hätten es allerdings erforderlich gemacht, Geld umzuschichten und noch stärker in die Infrastruktur von Schulen und Kindertagesstätten zu investieren.

Im Juli vergangenen Jahres hatte die rot-rot-grüne Landesregierung noch eine 369 Millionen Euro umfassende Liste für Investitionen beschlossen, die aus den Überschüssen des Jahres 2019 finanziert werden sollte. Diese Liste musste nun deutlich abgespeckt werden, weil der Finanzierungsüberschuss geringer ausfiel als erwartet und mehr Mittel für den Schulbaufinanzierungsfonds vorgesehen werden mussten, als ursprünglich geplant.

Ankauf von Schulgrundstücken in Spandau

Die nunmehr sechste Zuführung von Kapital in den Fonds falle daher mit rund 239 Millionen Euro vergleichsweise gering aus, so der Finanzsenator weiter. So sei es für den Ankauf von drei Grundstücken beispielsweise erforderlich geworden, dass bereits eingeplante Mittel in Höhe von 80 Millionen Euro umdisponiert werden mussten. Konkret gehe es dabei um zwei Grundstücke im Bezirk Spandau, die jeweils zur Errichtung von Gemeinschaftsschulen erworben werden müssen, sowie den Kauf eines Grundstücks in Wilmersdorf, auf dem eine modulare Unterkunft für Flüchtlinge Platz finden soll. Die beiden Schulgrundstücke in Spandau liegen an der Wilhelmstraße (43,5 Millionen Euro) und an der Gartenfelder Straße (26,5 Millionen Euro). Die Flüchtlingsunterkunft soll auf einem Grundstück an der Brabanter Straße errichtet werden (zehn Millionen Euro). Weitere 30 Millionen Euro sollen aus dem bereits bestehenden Siwa-Grundstücksankaufsfonds in den neu gegründeten Bodenfonds verlagert werden, führte der Finanzsenator weiter aus.

Dennoch ist der Topf mit dem Sondervermögen weiter gut gefüllt: Das Siwa wurde 2014 eingerichtet. Seitdem wurden Mittel in Höhe von etwas mehr als vier Milliarden Euro aus dem Finanzierungsüberschuss zugeführt. Davon ist bisher etwa eine Milliarde Euro abgeflossen, sodass der aktuelle Stand laut Auskunft der Finanzverwaltung nunmehr bei 3,025 Milliarden Euro liegt.

Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses entscheidet über Sondervermögen

Über die Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen entscheidet der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag des Senats. In den Jahre 2015 bis 2019 wuchs das Siwa-Volumen. Mit Ausgaben von 375 Millionen Euro im vergangenen Jahr war die Zuführungen erstmals niedriger als die Inanspruchnahme.

Der Finanzsenator hatte im Januar den Jahresabschluss für den Berliner Etat 2019 vorgelegt. Demnach beläuft sich der Überschuss auf 1,6 Milliarden Euro. 2019 ist damit das vierte Haushaltsjahr in Folge mit einem Milliardenüberschuss – und der achte Etat hintereinander, bei dem Berlin keine neuen Schulden machen musste. Allerdings lag die Summe 2017 mit 2,2 und 2018 mit 2,3 Milliarden deutlich höher.

Der größte Teil dieses Geldes wurde mit einem Nachtragsetat bereits verplant: 600 Millionen Euro fließen in den neuen Schulbaufinanzierungsfonds, 700 Millionen Euro in eine sogenannte Haushaltsentlastungsrücklage, um ein Finanzlöcher im Jahr 2021 schließen zu können. 80 Millionen Euro Schulden werden abgebaut – deutlich weniger als zunächst geplant. Im Sommer 2019 hatte der Senat noch von einem Schuldenabbau in Höhe von 450 Millionen Euro gesprochen.

Eine Million Euro für den Comenius-Garten

Die restlichen 239 Millionen Euro als Siwa-Zuführung des Jahres 2020 sollen nun unter anderem dafür sorgen, dass der Comenius-Garten an der Richardstraße in Neukölln mit einer Million Euro bedacht wird. Mit fünf Millionen Euro soll zudem die Fußgänger-Infrastruktur verbessert werden. Für die Senatsverwaltung für Justiz sind ferner zehn Millionen Euro vorgesehen, um den Investitionsstau im Justizbereich abzubauen. Konkret gehe es dabei um die Renovierung von Sitzungssälen, die Anschaffung technischer Geräte und die Erneuerung von Fahrzeugen, teilte die Finanzverwaltung mit. Der Beschluss wird nun dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses vorgelegt.