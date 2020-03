U-Bahn in Berlin: So können U6, U7 und U8 verlängert werden

Die Debatte um den U-Bahnausbau ist einen weiteren Schritt vorangekommen. Eine Verlängerung der U-Bahnlinien U6 zur Urban Tech Republic, der U7 zum Flughafen Schönefeld sowie der U8 ins Märkische Viertel ist technisch umsetzbar. Das ist das Ergebnis der vom Senat beauftragten Machbarkeitsstudien, die der Berliner Morgenpost vorliegen und am Dienstag erstmals im Senat besprochen wurden. Mit den Analysen sollten mögliche Streckenverlängerungen untersucht werden – und welche Kosten und Nutzen dadurch entstünden.

Für die Verlängerung der U6 zur Urban Tech Republic auf dem heutigen Flughafen Tegel lägen die Kosten in der günstigsten und mit 2,9 Kilometern kürzesten Variante demnach bei 275 Millionen Euro. Die teuerste Route schlüge mit 607 Millionen Euro zu Buche. Die Strecke würde in der günstigsten Version von der Hochbahn der U6 abzweigen und oberirdisch Bahnhöfe auf dem Nordgelände und am Campus TXL ansteuern.

Einkaufszentrum „Der Clou“ müsste teils abgerissen werden

Für weitere 62 Millionen Euro wäre auch eine Verlängerung zur Cité Pasteur möglich. Die anderen zwei Varianten verlaufen vom Kurt-Schumacher-Platz zunächst unterirdisch und sehen einen Halt am künftigen Schumacher-Quartier vor, ehe es Richtung Terminal ginge. Dafür müsste allerdings das Einkaufszentrum „Der Clou“ zum Teil abgerissen werden, heißt es. Alleine dafür fielen je nach Strecke Ausgaben von 45 bis 50 Millionen Euro an. Insgesamt liegen die Kosten der beiden Varianten bei 544 beziehungsweise 530 Millionen Euro. Wobei letztere Streckenführung noch bis zur Cité Pasteur erweitert werden könnte, Kostenpunkt insgesamt: 607 Millionen Euro.

BMO_UBahnausbau_csba_PRE_ASURA.jpg

Foto: Babette Ackermann-Reiche, Christian Schlippes / bm infografik

Eine U-Bahnverbindung über das Schumacher-Quartier zur Urban Tech Republic könnten im Schnitt künftig 15.000 Personen täglich transportieren, schätzen die Planer. Für die anderen Streckenvarianten fehlen verlässliche Fahrgastzahlen.

306,3 Millionen Euro für Verlängerung der U7 nach Schönefeld

Die 3,3 Kilometer lange Verlängerung der U7 vom U-Bahnhalt Rudow über den Lieselotte-Berger-Platz zum Bahnhof Schönefeld würde 306,3 Millionen Euro kosten, geben die Planer an. Würde die Linie statt als reine Tunnelverbindung ab der Landesgrenze oberirdisch verlaufen, fielen Kosten von 272,6 Millionen Euro an. Berlin hätte davon jeweils rund 155 Millionen Euro zu tragen.

Laut Machbarkeitsstudie käme die Verbindung täglich auf 20.000 Fahrgäste. Genauso viele Menschen würden die Verbindung jedoch nutzen, wenn sie bereits nach 1,37 Kilometern am Lieselotte-Berger-Platz enden würden. Eine Verlängerung zum S-Bahnhof Schönefeld führe „zu keinen nennenswerten Gewinnen an zusätzlichen Fahrgästen“, heißt es in der Besprechungsunterlage. Die Nachfrage auf der Linie speise sich größtenteils aus dem Verkehr Richtung BER. In Arbeit ist deshalb aktuell auch eine Machbarkeitsstudie, mit der die Verlängerung der U7 bis zum neuen Hauptstadtflughafen untersucht werden soll. Die Ergebnisse daraus werden für Ende April erwartet.

Verlängerung der U8 von Wittenau ins Märkische Viertel

Vorgestellt im Senat wurden zudem die Pläne für eine Verlängerung der U8 von Wittenau ins Märkische Viertel. Je nach Variante liegen die Kosten hier, wie bereits berichtet, bei 112 bis 386 Millionen Euro. Dafür würden je nach Planung 830 bis 2180 Meter U-Bahnstrecke und ein bis drei zusätzliche Haltestellen entstehen. In der günstigsten Variante entstände lediglich ein zusätzlicher U-Bahnhof am Märkischen Zentrum, mit der 15.000 Personen am Tag fahren würden. Entstünde zuvor ein Zwischenhalt am Eichhorster Weg und würde der U-Bahnhof Märkisches Zentrum weiter östlich gebaut, könnten täglich 25.000 Fahrgäste transportiert werden, so die Prognose.

Dadurch wären zudem „größere Einsparungen im Busverkehr“ möglich, schreibt die Verkehrsverwaltung in der Besprechungsunterlage. Noch mehr Busfahrten könnten demnach entfallen, wenn die Strecke bis zum Senftenberger Ring verlängert würde. Allerdings brächte dies trotz Mehrkosten von 112 bis 170 Millionen Euro keine zusätzlichen Fahrgäste.

Verlängerung der U7 bis zur Heerstraße Nord

„Es freut mich, dass Regine Günther keinen Verkehrsträger auslässt, damit in Zukunft immer mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen“, bewertete die Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek die Ergebnisse. Mit den vorliegenden Machbarkeitsstudien wird die Debatte um U-Bahnverlängerungen weiter Fahrt aufnehmen. Neben den genannten Strecken soll bis zum Sommer auch die Machbarkeitsstudie zur Verlängerung der U7 über den Bahnhof Spandau zur Heerstraße Nord vorliegen.

Danach, so berichtet Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) in der Besprechungsunterlage, würde bis zum vierten Quartal 2020 entschieden, für welche Verbindung eine Nutzen-Kosten-Analyse durchgeführt werden soll. Dies sei nötig, wenn Berlin für den Bau neuer Strecken auf die derzeit üppigen Bundesfördermittel zugreifen wolle. Das Verfahren sei „sehr zeitaufwendig“, so Günther. Schon deshalb sollten die weiteren Analysen nicht für alle untersuchten Abschnitte vorgenommen werden.

Weitere Strecken: U3 zum Mexikoplatz, U2 nach Pankow-Kirche

Doch zur Diskussion stehen noch weitere U-Bahnstrecken, wie die Verlängerung der U3 zum Mexikoplatz oder der U2 nach Pankow-Kirche. „Man sollte jetzt schleunigst eine Entscheidung treffen“, befand der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Tino Schopf. Berlin wachse, da müsse auch die Schiene mitwachsen. Dass der U-Bahnbau jedoch unter den gegebenen Bedingungen nicht einfach funktioniere, machte Günther jedoch klar. Mit der Entscheidung für eine U-Bahn-Strecke „müssen finanziell, strukturell sowie personell die entsprechenden Ressourcen zusätzlich bereitgestellt werden“, da diese von der Koalition bislang nicht eingeplant seien, schreibt sie in der Besprechungsunterlage mit. Es sei sicherzustellen, dass die weiteren Planungen nicht zu Lasten des Infrastrukturprogramms „i2030“ und der Planung neuer Tramstrecken gingen.