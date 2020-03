Berlin. In Zeiten der Corona-Krise haben politische Entscheidungen oft nur eine geringe Haltbarkeit. Ausgerechnet an einer besonders umstrittenen hielt der Berliner Senat am Mittwoch jedoch fest: Die Spielplätze in Berlin sollen, anders als in den Leitlinien des Bundes empfohlen, geöffnet bleiben. Die Entscheidung der rot-rot-grünen Koalition führte dazu, dass einzelne Bezirke zum Schutz vor Ansteckungen in Eigeninitiative ein Spielplatzverbot verhängten.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) verteidigte am Nachmittag die Entscheidung des Senats: „Es gibt in einem Stadtstaat eine besondere Situation, gerade da, wo wie in der Gropiusstadt 50.000 bis 60.000 Menschen auf engem Raum leben“, sagte Müller. Er könne aber nicht ausschließen, dass in den kommenden Tagen weitere Einschränkungen beschlossen werden.

Mehrere Bezirke haben Spielplätze und Bolzplätze geschlossen

Um die anhaltend hohe Gefahr von Ansteckungen zu minimieren und die absehbaren unkontrollierbaren Auswirkungen übermäßiger Erkrankungen zu verhindern, hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die Bezirke Mitte, Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf, Spandau und Steglitz-Zehlendorf Fakten geschaffen und vorsorglich alle Spiel- und Bolzplätze geschlossen. „Marzahn-Hellersdorf als grüner Bezirk bietet alternative Aufenthaltsflächen im Freien – beispielsweise das Wuhletal, die Ahrensfelder Berge oder die Biesdorfer Höhe –, damit sich Familien an der frischen Luft bewegen können“, begründete die zuständige Bezirksstadträtin Nadja Zivkovic (CDU) die Entscheidung.

Geschlossener Kinderspielplatz im Koeltzepark in Spandau,

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Zuvor hatte auch das Bezirksamt Spandau präventiv den Aufenthalt auf Spiel- und Bolzplätzen untersagt. „Die Betreiber privater, öffentlich zugänglicher Kinderspielplätze wie beispielsweise Wohnungsbaugesellschaften werden angehalten, ebenfalls dafür zu sorgen, dass der Aufenthalt auf ihren Spielplätzen unterbleibt“, heißt es in einer Mitteilung des Bezirks.

Nach den am Montag zwischen Bund und allen Bundesländern vereinbarten Leitlinien zur Eindämmung des Coronavirus, die unter anderem auch die Sperrung von Kinderspielplätzen vorsehen, hatte der Berliner Senat am Dienstag zunächst entschieden, den Beschlüssen an dieser Stelle nicht zu folgen und Kinderspielplätze weiterhin offen zu halten. „Ich bin fassungslos, dass der Berliner Senat dieser ausdrücklichen Empfehlung der Bundesregierung und aller Bundesländer – und damit auch seiner eigenen Empfehlung – nicht gefolgt ist“, sagte Frank Bewig (CDU), Stadtrat für Gesundheit in Spandau (siehe Text unten).

Coronavirus – Tempelhof-Schöneberg wartet auf neue Entscheidung

Die meisten Spandauer beherzigten das Verbot offenbar – viel los war am Mittwochvormittag jedenfalls nicht auf dem Spielplatz im Wröhmännerpark nahe dem Rathaus. Ein paar Eltern waren mit ihren Kindern dennoch gekommen, obwohl der Bezirk an einer Bank und einer Schaukel zwei Schilder angebracht hatte. „Die Nutzung des öffentlichen Spielplatzes ist bis auf Weiteres untersagt“, heißt es dort, die Begründung steht vorweg: Alle sozialen Kontakte sollen auf ein Minimum reduziert werden.

Unter den Spielplatz-Besuchern war auch ein Paar mit seinen drei Kindern – zwei sind vier, eins ist sieben Jahre alt. Sie hatten die Schilder zwar gesehen, berichteten aber, in der Hausaufgaben-Mail der Schule habe noch am Morgen gestanden, die Spielplätze könnten genutzt werden. Die Entscheidung, die Plätze zu schließen, finden beide schwierig. Ihre Kinder könnten nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen, sagt die Mutter. „Wir achten schon darauf, dass sie nicht so enge Kontakte haben.“ Zudem finden sie, dass es eine einheitliche Regelung für alle Spielplätze geben müsse. „Sonst ist das wenig einsichtig“, so der Vater.

„Ich stelle schon jetzt eine große Besorgnis unter den Menschen fest“

Oliver Schworck (SPD), Gesundheitsstadtrat in Tempelhof-Schöneberg, hatte am Mittwoch entschieden, die Spielplätze in seinem Bezirk so lange offen zu halten, bis der Senat anders entscheidet. Sollte es zu einem späteren Zeitpunkt doch noch zu einem Verbot kommen, gehe er davon aus, dass dieses von den Eltern auch akzeptiert wird: „Ich stelle schon jetzt eine große Besorgnis unter den Menschen fest und rechne deshalb sehr damit, dass die Eltern sich vernünftig verhalten und ein Verbot respektieren.“

Tatsächlich blieben trotz des guten Wetters am Mittwoch einige Berliner Spielplätze deutlich leerer als üblich. Im Rias Spielplatz im Volkspark Wilmersdorf konnte man die Zahl der spielenden Kinder an beiden Händen abzählen. Vereinzelt schaukelte ein Kind auf der Schaukel oder rutschte die Rutsche runter. „Normalerweise ist es hier deutlich voller“, sagte Alexandra Müller-Nestler.

„Was soll ich denn mit meinen Kindern machen?“

Eigentlich finde sie den Vorschlag, dass auch die Spielplätze geschlossen werden, richtig. „Nur, was soll ich dann mit meinen Kindern machen? Sie wären traurig, verstehen ja nicht, weshalb sie nicht mehr draußen spielen dürfen“, so die 32-Jährige. Ihr dreijähriger Junge brauche nun mal viel Bewegung. Über den Vorschlag, dass Kinder beim Spielen mindestens eineinhalb Meter Abstand halten sollen, kann sie nur lachen. „Das ist totaler Blödsinn, weil das einfach unmöglich ist.“

Von anderen Spielplätzen dagegen, etwa dem in Zehlendorf an der Argentinischen Allee oder dem im Volkspark Friedrichshain, schallte Gelächter und Gekreische. Völlig unbeeindruckt von der Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, hatten sich zahlreiche Kinder versammelt. Da wurde im engen Körperkontakt um den Fußball gerangelt, gemeinsam aus einer Wasserflasche getrunken und auf der Tischtennisplatte geturnt. Die Vorstellung, mit der Schließung der Berliner Schulen ließe sich die Ansteckungsgefahr unter Kindern eindämmen, wenn nicht gleichzeitig auch die Spielplätze geschlossen werden – hier wurde sie eindrucksvoll widerlegt.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir in einem Newsblog über die neusten Entwicklungen in Sachen Coronavirus in Berlin. Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Virus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.