Nach Kontakt zu Corona-Fall: Müller in häuslicher Quarantäne

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich nach der Coronavirus-Diagnose des israelischen Botschafters vorsorglich in Quarantäne begeben. Seine Sprecherin, Melanie Reinsch, sagte am Mittwochabend, Müller arbeite die nächsten Tage und am Wochende von zuhause aus. Er habe keine Symptome. Zuvor hatten am Mittwochabend übereinstimmend "rbb" und "Tagesspiegel" berichtet.

Wie Reinsch weiter sagte, lassen sich Müller sowie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und der Präsident des Abgeordnetenhauses, Klaus Wieland, auf das Virus testen.

Zuvor hatte bereits das Berliner Abgeordnetenhaus seine Plenarsitzung an diesem Donnerstag abgesagt.

Auslöser war ein Besuch des israelischen Botschafters Jeremy Issacharoff vor etwa anderthalb Wochen, der inzwischen positiv auf das Virus getestet wurde. Bei der Vorstellung eines Gemäldes der Holocaust-Überlebenden und Berliner Ehrenbürgerin Margot Friedländer am 9. März hätten etliche Abgeordnete Kontakt zu Issacharoff gehabt.

Laut Robert Koch-Institut beträgt die Inkubationszeit bis zu 14 Tage. Überlegt werde nun, ob Müller die für Donnerstag geplante Regierungserklärung in anderer Form abgeben könne, sagte Reinsch.