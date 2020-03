Polizei schließt 130 Geschäfte wegen Infektionsschutz

Berlin. Viele Berliner Geschäftsleute waren offenbar noch nicht ganz informiert: 130 Läden und Geschäfte sind von Mittwochmorgen bis zum frühen Nachmittag wegen nicht erlaubter Öffnung in der Coronavirus-Krise von der Polizei geschlossen worden. "Größtenteils lief das freiwillig ab", sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke. "Wir sind sehr zufrieden, wenn sich das mit einem Gespräch regeln lässt." Die Geschäfte hätten sich über die ganze Stadt verteilt, es habe keine bestimmten Schwerpunkte gegeben. 120 Polizisten seien dafür im Einsatz gewesen.

Schon zuvor hatte die Polizei am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch erneut illegal geöffnete Kneipen, Bars oder Wettlokale entdeckt. "Wir haben diverse Gewerbebetriebe geschlossen", sagte ein Sprecher. Restaurants seien auf den Mindestabstand der Tische hingewiesen worden. Drei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz wurden aufgenommen.

Die Polizei wies am Mittwoch außerdem Menschen aus dem Wilmersdorfer Park, wie Zeugen berichteten und Videoaufnahmen zeigten. Am Abend wollte die Polizei die Kontrollen besonders mit Blick auf die inzwischen angeordnete Schließung der Restaurants ab 18.00 Uhr fortsetzen. Dafür sollten von 18.00 Uhr abends bis 6.00 Uhr morgens erneut mehr als 100 Polizisten eingesetzt werden.

Wie viele Kneipenbetreiber und Geschäftsinhaber am Dienstagabend und Mittwoch Anzeigen erhielten, stehe noch nicht fest, sagte Dierschke. "Es war der erste Tag heute, da sind wir mit viel Fingerspitzengefühl daran gegangen. Oft war das eine Frage der Aufklärung." In Fällen, bei denen etwa eine Bar mit verdunkelten Scheiben und einem geöffneten Nebeneingang betrieben werde, sei die Lage eindeutig: "Dann wird das natürlich strafrechtlich verfolgt."

Rechtlich ist es derzeit grundsätzlich so: Wer ein Geschäft, eine Kneipe oder am Abend ein Restaurant öffnet, obwohl es verboten ist, begeht eine Straftat. Die wird normalerweise in jedem Fall angezeigt. Trotzdem sucht die Polizei in vielen Fällen in ganz Deutschland im Moment erstmal das Gespräch, um die Menschen zur Einsicht zu bewegen.

Ausgenommen von der Schließung sind vor allem Lebensmittelgeschäfte, Buchhandlungen, Apotheken, Drogeriemärkte, Tankstellen, Banken, Friseure, Zeitungsläden sowie Baumärkte und Fahrradgeschäfte.

In Neukölln hatten tagsüber allerdings auch Computerläden, ein Schnäppchenmarkt und kleinere Geschäfte mit indischem oder arabischem Kleinkram offen. Andere Geschäfte, die geöffnet haben durften, zeigten sich von selbst sehr vorsichtig. "Bitte einen Abstand von 1,5 m in der Warteschlange halten. Maximal 3 Kunden im Laden. Danke", stand auf einem Schild vor einem Eisladen in Friedrichshain.

Am Dienstag waren bereits zwei Sportstätten geschlossen worden. In einem der beiden Fälle hatte eine Gruppe Jugendlicher auf einer Basketballanlage gespielt. Außerdem sei "eine behördlich angeordnete Quarantäne" durchgesetzt worden.

Der FDP-Innenpolitiker Marcel Luthe warf Innensenator Andreas Geisel (SPD) und der Polizeiführung vor, trotz der bedrohlichen Krise weiterhin Falschparker und Geschwindigkeitsverstöße von Autofahrern zu verfolgen, anstatt sich auf den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu konzentrieren.

Senat und Polizei wiesen das zurück. Die Polizei tue beides: das eine ohne das andere zu lassen, sagten Sprecher der Behörden. Man gehe konsequent gegen entsprechende Verstöße vor, schon allein, weil es sich immer um Straftaten handele und die Polizei daher zur Verfolgung verpflichtet sei.