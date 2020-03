Berlin. Abgesagte Konzerte und Events, geschlossene Geschäfte und Einrichtungen, Wegfall von Aufträgen, ausbleibende Touristen – die Lage der Berliner Wirtschaft spitzt sich zu. Wer und was ihr helfen könnte, dazu Fragen an den Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin, Jan Eder.

Herr Eder, wie schlimm ist die Lage für die Berliner Wirtschaft?

Jan Eder Sehr angespannt. Es geht quer durch alle Bereiche. Tourismus, Gastronomie, Veranstaltungen, Caterer, Kultur, aber auch die Produktion, weil Lieferketten unterbrochen sind. Der Einzelhandel erlebt eine Vollbremsung, mit wenigen Ausnahmen wie Super- oder Drogeriemärkte. Das ist höchst besorgniserregend. So etwas halten gerade kleine und mittlere Firmen nicht lange durch.

Ist Berlin besonders betroffen, weil die Kultur- und Eventbranche hier sehr stark ist?

Ja, mit Sicherheit. Aber wenn VW oder Daimler die Produktion stoppen, ist das für die jeweilige Region natürlich genauso ein Super-Gau.

Macht es die kleinteilige Berliner Struktur sehr viel schwieriger, den Unternehmen zu helfen, als wenn man es vor allem mit Großkonzernen zu tun hat?

Das ist extrem kompliziert. Letztlich ist alles immer mit Bürokratie verbunden. Vorauszahlung von Steuern, Stundung von Steuern, Kurzarbeitergeld, Änderung der Insolvenzordnung, Liquiditätsfonds, Bürgschaften. Wir haben mittlerweile in der Kammer bis zu 40 Mitarbeiter an der Hotline und Tausende von Anrufern am Tag. Die Fragen sind immer die gleichen: Wie soll ich durch die nächsten Wochen kommen? Ich brauche Geld, ich muss Kurzarbeit anordnen. Wie ist die Rechtslage? Muss ich weiter Gehälter zahlen und so weiter.

Wie beurteilen Sie die Hilfsangebote, die es vom Bund, der Kreditanstalt für Wiederaufbau gibt. Das Land Berlin hat einen Schutzschirm für seine Wirtschaft beschlossen. Der Regierende Bürgermeister sagt 15.000 Euro für Solo-Selbstständige zu. Kommt das schon bei den Betroffenen an?

Zum Teil ja. Aber man muss es durchgehen: Was Bund und Land tun, ist im Prinzip gut und richtig. Das betrifft vor allem die Steuern. Es ist richtig, die Vorauszahlungen anzupassen oder zu stunden. Die Kurzarbeit muss schneller und unbürokratischer laufen. Wir dürfen uns nichts vormachen: Es werden immer mehr Beschäftigte in Kurzarbeit gehen müssen – über alle Branchen und Institutionen hinweg. Es haben doch alle das gleiche Problem. Um die Flut von Anträgen bewältigen zu können, müssen wir die Bürokratie in Grenzen halten. Da sind wir bereits im Gespräch, um Hilfe anzubieten. Ganz wichtig für Hotels und andere ist die Änderung der Insolvenzordnung, sonst hätten viele von ihnen sofort zum Amtsgericht gehen müssen. Liquiditätshilfen, also Kredite, sind wichtig, um erst einmal über die Zeit zu kommen. Bürgschaften ebenso, die zunächst über die Hausbanken laufen.

Aber reicht das alles schon?

Was in Berlin noch fehlt, aber für die kleinen und ganz kleinen Betriebe besonders wichtig ist, sind Zuwendungen. Es hilft oft nicht, die Liquidität zu sichern und dieses Geld dann zurückzahlen zu müssen. Gerade bei Veranstaltern und Caterern fällt das Geschäft ersatzlos weg. Deswegen brauchen wir in Berlin das, was Bayern schon eingeführt hat: eine tatsächliche Zuwendungshilfe. Unbürokratisch, schnell zu beantragen, mit eidesstattlichen Versicherungen.

Wo soll das Geld herkommen?

Der Investitionstopf Siwana ist voll. Das Land kann das Geld sowieso nicht ausgeben. Also umwidmen und Überleben sichern, daran hängen die künftigen Steuereinnahmen. Das ist wichtiger als alles andere.

Kommen die Unternehmer an die Angebote heran? Werden sie vorgelassen bei den Banken, um ihre Anliegen vorzutragen?

Die eine oder andere Klage gibt es schon darüber, dass die Banken nicht so erreichbar und kooperativ sind, wie man sich das als Unternehmer wünschen würde. Die Banken haben eine wichtige Schlüsselposition, sie müssen für Zugang sorgen.

Man könnte doch Mitarbeiter aus Branchen, die jetzt auf Eis liegen, in die Corona-Bekämpfung umlenken, etwa für Kurierdienste oder Einkaufsservice für Menschen in Quarantäne. Kann man sich da als IHK etwas vorstellen?

Ja, wir haben das erörtert. Wir müssen Kräfte verschieben. Das muss auch branchenübergreifend gehen. Veranstalter oder Caterer könnten zum Beispiel Mitarbeiter abstellen, die in Supermärkten oder den Lebensmittellieferanten im Lager helfen. Aber dafür muss das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz angepasst werden. Es müssten bürokratische Hürden aus der Welt geschafft werden, weil das in dieser Ausnahmesituation absolut sinnvoll und notwendig ist.

Halten Sie das Vorgehen der Politik für richtig? Bisher wurden die Einschränkungen ja eher scheibchenweise verschärft. Hätten Sie sich da klarere Botschaften gewünscht?

Schwer zu sagen. Ich finde es im Prinzip sehr vernünftig. Ich mache mir aber Sorgen, weil nicht alle mitziehen. Zum Beispiel sind die Parks voll. Deswegen glaube ich persönlich, dass es weitere Einschränkungen geben wird.

Wenn ein Laden oder ein Lokal nichts mehr erwirtschaftet, müssten da nicht die Mieten gestundet oder gesenkt werden? Braucht es dazu eine staatliche Anordnung?

Es gibt noch andere Wege, die zunächst gegangen werden sollten: Das Erste ist die direkte Verabredung zwischen Mietern und Vermietern, die ja auch ein Interesse haben, Insolvenzen der Mieter zu vermeiden. Das Zweite sind die Liquiditätsfonds, die schließlich genau auf solche Situationen abzielen. Womöglich braucht man für dieses Thema auch eigene staatliche Fonds ebenfalls mit Zuwendungen. Mit Anordnungen zu arbeiten wäre für mich die dritte Stufe.

Aber muss man nicht den Vermietern auch abverlangen, dass sie weniger einnehmen? Am Ende zahlt der Staat mit seinen Zuwendungen die Mieten an Vermieter, die selbst keine Einbußen haben?

Das wäre die Ultima Ratio und schwierig umzusetzen, weil der Staat direkt in Verträge eingreifen würde.

Aber der Staat greift doch derzeit an vielen Stellen ganz massiv ein, warum nicht dort?

Sicher, trotzdem sollte man zunächst die anderen Mittel ausschöpfen. Tatsache ist aber auch: Je schlimmer es wird, umso drastischer werden die Mittel.

Wie lange kann man als Wirtschaft eine Lage wie jetzt durchhalten?

Das hält man vielleicht drei, vier Wochen durch. Danach wird es schwierig. Ein paar Monate schafft man nicht.

