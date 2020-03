Mutter und Tochter getötet: Belohnung für Täterhinweise

Berlin. Rund zwei Wochen nach dem Doppelmord an einer Mutter und ihrer neunjährigen Tochter in Berlin-Marzahn hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 10 000 Euro für Täter-Hinweise ausgelobt. Die 38-jährige Frau und das Mädchen waren laut Polizei am 29. Februar gegen 20.00 Uhr erstochen in der Wörlitzer Straße 6 gefunden worden. Der Ehemann und Vater entdeckte demnach die Leichen seiner Angehörigen, als er von der Arbeit in die gemeinsame Wohnung zurückkam.

Laut Staatsanwaltschaft hatten der oder die Täter mit einem mitgebrachten Feuerlöscher Spuren in der Wohnung vernichtet. Das Gerät sei wieder mitgenommen worden.

Die Hintergründe des Verbrechens seien weiter unklar, hieß es. Die Tatzeit sei inzwischen auf die Mittagsstunden des 29. Februars eingegrenzt worden. Die Ermittler baten um Hinweise.

Wer an dem Tag Ungewöhnliches rund um das Wohngebiet Wörlitzer Straße bemerkt habe, sollte sich melden. Hat jemand eine Person bemerkt, die in Tatortnähe mit einem Feuerlöscher unterwegs war oder Pulverrückstände an der Kleidung hatte?

Die Ermittler interessiert auch, ob und wo das Fehlen von Pulverfeuerlöschern oder entleerte Löscher aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die 4. Mordkommission beim Landeskriminalamt Berlin unter der Berliner Telefonnummer 4664 911444 oder per E-Mail unter lka114-hinweis@polizei.berlin.de entgegen.