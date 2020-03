Coronakrise: BSR lässt Recyclinghöfe montags zu

Papier und Pappe wird auf dem Recyclinghof der BSR in Containern entsorgt.

Berlin. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben die Recyclinghöfe der Berliner Stadtreinigung (BSR) nur noch von Dienstag bis Samstag geöffnet. Montags bleiben die Höfe bis auf Weiteres geschlossen, wie die BSR am Mittwoch mitteilte. Öffnungszeit sei von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Die mechanischen Behandlungsanlagen in der Gradestraße sind ab Montag von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. Der Sperrmüll-Abholservice nimmt keine neuen Aufträge mehr an. Die Sperrmüll-Aktionstage seien abgesagt, hieß es.

Keine Einschränkungen gebe es zunächst bei der Müllabfuhr. Es könne aber zu Verschiebungen bei den Abfuhrtagen von Hausmüll-, Bioabfall- und Wertstofftonnen kommen. Aus Schutz der Mitarbeiter könnten einige Mülltouren morgens früher starten als geplant. Abfallbehälter sollten bis 5.30 Uhr rausgestellt werden. Kunden, die an Covid-19 erkrankt sind, müssen bei der Entsorgung ihres Mülls keine zusätzlichen Maßnahmen treffen.