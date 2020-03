Hauptstadtflughäfen wickeln Verkehr über Nebenterminals ab

Berlin. Die beiden Berliner Flughäfen wickeln den Reiseverkehr aufgrund des niedrigen Passagieraufkommens ab Donnerstag weitgehend über kleinere Terminals ab. Am Flughafen Tegel würden Passagiere größtenteils über das Terminal C abgefertigt, in Schönefeld ausschließlich über das Terminal B, wie die Flughafengesellschaft am Mittwoch mitteilte. Damit wird der Reiseverkehr von den jeweiligen Hauptterminals weggeleitet. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte Anfang der Woche bereits angekündigt, genutzte Flächen einzustellen, "damit wir nur so viel Personal auf der Fläche haben wie wir auch wirklich benötigen".

Der Flughafen hatte am Wochenende aufgrund des sich ausbreitenden Sars-CoV-2 einen Passagierrückgang von rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum registriert - Tendenz steigend. "Wir erwarten keinen wirklichen Osterreiseverkehr", hatte Lütke Daldrup gesagt.