Nach Massenquarantäne: Kontaktpersonen nicht infiziert

Schilder an der Tür der Prinz von Homburg Schule.

Neustadt (Dosse). 13 im Landkreis Ostprignitz lebende Kontaktpersonen einer mit dem Coronavirus infizierten Frau rund um eine Schule in Neustadt (Dosse) haben sich nicht infiziert. Das teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Ein letzter Test bei einer Person fiel nach Angaben des Gesundheitsamtes negativ aus. Sie hatte sich bislang in häuslicher Isolation im Ausland aufgehalten.

Da sich unter den Betroffenen auch einzelne Lehrer der Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule befanden, waren nach Bekanntwerden des Falls die Gesamtschule und Internate geschlossen worden. Insgesamt rund 2250 Menschen, darunter Schüler und ihre Angehörigen sowie Verwaltungsmitarbeiter, blieben vorsorglich in häuslicher Isolation.

Über die Testergebnisse von sechs Menschen aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Potsdam und den Kreisen Havelland und Oberhavel konnte der Landratssprecher zunächst nichts sagen. Das sei nicht im Zuständigkeitsbereich des Landkreises.

Unterdessen hat der Landkreis einen ersten bestätigten Coronavirus-Infektionsfall. Es handelt sich den Angaben zufolge um einen Mann aus Neuruppin, der sich in einer Region mit vermehrt auftretenden Infektionsfällen aufgehalten hat. Er gehört zu den aktuell 157 in Brandenburg registrierten Coronavirus-Infektionen.