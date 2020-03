Brandenburgs Regierung bittet die Bürger: Abstand halten

Seit Mittwoch ist das öffentliche Leben in Brandenburg stark heruntergefahren. Die Regierung appelliert an alle, sich nicht in großen Gruppen zu treffen und weist Befürchtungen zurück, Lebensmittel könnten knapp werden.

Potsdam. Nach der Schließung vieler Schulen, Kitas und Geschäfte in Brandenburg hat die Landesregierung an die Bürger appelliert, soziale Kontakte herunterzufahren und Abstand zu halten. "Wer an die frische Luft geht, was bei diesem Frühlingswetter sicher sehr zu empfehlen ist, der sollte jetzt nicht in größeren Menschentrauben im Park rumglucken", sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch bei einer Sitzung der Landtagsausschüsse für Gesundheit und Inneres in Potsdam. "Wir schicken unsere Schüler und Schülerinnen jetzt nicht nach Hause und schließen die Schulen, damit sie dann in Klassenstärke eng gedrängt im Park an der nächsten Eiche stehen." Die Regierungen von Berlin und Brandenburg tagten am Mittwoch gemeinsam, um sich abzustimmen.

EINSCHRÄNKUNGEN: Das öffentliche Leben in Brandenburg ist seit Mittwoch zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus drastisch eingeschränkt. Schulen und Kitas sind für die meisten Kinder dicht. Es gibt eine Notbetreuung für Kinder der Eltern, die in wichtigen Berufen arbeiten - wie Gesundheitswesen, Polizei, Feuerwehr. Viele Geschäfte schließen, aber Supermärkte, Drogerien, Banken und Tankstellen sind offen. Bars, Clubs, Kneipen, Theater, Museen und Schwimmbäder haben geschlossen, für Krankenhäuser und Pflegeheime gibt es Besuchsbeschränkungen. Restaurants sind noch zwischen 6.00 und 18.00 Uhr geöffnet. Verboten sind Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen. Die Kenia-Koalition plant einen Rettungsschirm für Hilfen per Kredit in Höhe von 500 Millionen Euro.

LEBENSMITTEL: Trotz vereinzelt leerer Regale in Supermärkten ist die Versorgung mit Lebensmitteln nach Angaben der Regierung nicht in Gefahr. "Es gibt keine Lebensmittelknappheit", sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU). Die Breite des Angebots sei vielleicht nicht da. Er warnte vor Hamsterkäufen. "Wenn man nicht überzieht, wird es nicht zu einer Knappheit kommen." Die Bundeswehr könne zum Einsatz kommen, wenn sich das Problem fehlender Lkw-Fahrer ausweitet. Die Zentrallager der großen Kaufhausketten seien voll, aber die Fahrer aus Osteuropa stünden nicht zur Verfügung, sagte Stübgen. "In diesem Bereich wäre das exakt das, wo wir darüber nachdenken, dass wir sehr kurzfristig für Logistik die Bundeswehr einsetzen können, das ist bisher noch nicht der Fall." Für Unterstützung durch die Bundeswehr müsse nicht der Katastrophenfall ausgerufen werden.

KEINE AUSGANGSSPERRE: Die Gesundheitsministerin sprach sich gegen schnelle neue Einschränkungen aus. "Wir haben hier keinen inneren Notstand und es gibt keine Ausgangssperre", sagte Nonnemacher. Die begonnenen Maßnahmen sollten zehn bis zwölf Tage beobachtet werden. "Es hat auch keinen Sinn, jetzt jeden Tag eigentlich neue Regelungen zu treffen, sondern man muss sich jetzt erstmal angucken, wirkt das wirklich und nicht in hektischen Aktionismus verfallen." Gleichzeitig betonte Nonnemacher: "Man kann nicht ausschließen, dass auch weitere Vereinbarungen bald noch getroffen werden."

INFEKTIONEN: Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen erhöhte sich in Brandenburg auf 159. Das seien 45 positiv getestete Personen mehr als am Vortag, teilte das Gesundheitsministerium (Stand: 10 Uhr) mit. Die Prignitz sei als einziger Kreis bisher verschont geblieben. Die meisten registrierten Erkrankten hat der Kreis Oder-Spree mit 23 Fällen. In Labors gibt es nach Angaben der Ministerin Engpässe bei Abstrichröhrchen und weil Mitarbeiter in Labors wegen vieler Arbeit kollabierten. Die AfD im Landtag forderte Desinfektionsmittel in Bussen bereitzustellen.

GESUNDHEITSWESEN: Die Krankenhäuser in Brandenburg müssen sich nach Ansicht der Ministerin darauf vorbereiten, dass sie "in sehr baldiger Zeit eine Vielzahl von auch schwer Erkrankten zu versorgen haben". "Wir sind aufgerufen, unsere Intensivkapazitäten zu verdoppeln und dringend Beatmungsplätze auszuweiten", sagte Nonnemacher, die selbst Ärztin ist. Wenn es zu Personalengpässen komme, werde auf Medizinpersonal zurückgegriffen, das derzeit nicht mit Patienten arbeite - etwa wer vor kurzem in Rente ging. Bei der Sitzung des Berliner Senats und der Brandenburger Landesregierung sollte auch darüber gesprochen werden, ob in Zentren Beatmungsgeräte konzentriert und wo Ausweichkapazitäten für nicht schwer Erkrankte geschaffen werden.