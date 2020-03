Corona-Krise Coronavirus - Müller muss möglicherweise in Quarantäne

Das Corona-Virus hat die höchsten Kreise der Berliner Politik erreicht. Abgeordnetenhaus-Präsident Ralf Wieland hat die Fraktionen informiert, dass der israelische Botschafter positiv auf das Virus getestet worden sei. Jeremy Issacharoff war am 9. März im Abgeordnetenhaus, als das Portrait der neuen Ehrenbürgerin Margot Friedländer enthüllt wurde. An der Veranstaltung nahmen neben Wieland auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller und einige Fraktionsvorsitzende teil.

Noch werde es etwas dauern, bis die Gesundheitsbehörden einschätzen könnten, in welche Kategorie diese Kontakte fallen. Er gehe aber davon aus, dass einem Teil der betroffenen Personen geraten werde, in Selbstquarantäne zu gehen, schrieb Wieland.

Die für Donnerstag geplante Parlamentssitzung sollte vorsichtshalber abgesagt werden, rät der Abgeordnetenhaus-Präsident. Noch am Nachmittag sollte der Pandemie-Krisenstab des Parlaments über das weitere Vorgehen entscheiden.

Müller und der Botschafter saßen in der ersten Reihe

Bei dem Termin am 9. März habe der Regierende Bürgermeister Michael Müller auch mit dem israelischen Botschafter gesprochen. Beide saßen zwar in der ersten Reihe, berichtet ein Teilnehmer, aber nicht nebeneinander. Gleichwohl sei es wahrscheinlich, dass sich Müller in Quarantäne begeben müsse.

Die Vize-Präsidenten des Abgeordnetenhauses, die schräg hinter dem Botschafter saßen, hätten sich schon freiwillig in die Isolation begeben, hieß es aus dem Abgeordnetenhaus. Die Fraktionen seien überein gekommen, der Empfehlung des Parlamentspräsidenten ralf Wieland zu folgen und die für Donnerstag geplante Plenarsitzung abzusagen.

