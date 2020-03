Fotopreis für Zanele Muholi aus Südafrika

Hannover. Die südafrikanische Künstlerin und Aktivistin Zanele Muholi erhält den mit 15 000 Euro dotierten internationalen Spectrum-Preis für Fotografie 2021. Das teilte am Mittwoch die Stiftung Niedersachsen in Hannover mit, die den international renommierten Preis verleiht. Die Jury sah in den Aufnahmen Muholis "eine Wucht und Schönheit, die selten in der zeitgenössischen Fotografie zu finden sind". Mit ihrer Kunst engagiert sich Muholi (47) gegen homophobe Gewalt in Südafrika. Der Preis soll bei der Eröffnung einer umfangreichen Werkschau im Sprengel-Museum im März 2021 überreicht werden. Der Preis wird seit 1994 verliehen.

( dpa )