Coronavirus-Newsblog in Berlin: Weniger als fünf Prozent der Tests positiv

Das Coronavirus breitet sich auch in Berlin weiter aus. Bislang sind laut Robert-Koch-Institut 391 Infektionen nachgewiesen (Stand: 18.3.2020, 14.30 Uhr).

In einem Newsletter informiert die Berliner Morgenpost zweimal am Tag über die aktuellen Entwicklungen. Hier können Sie sich für den Coronavirus-Newsletter anmelden.

Die Coronavirus-Hotline der Berliner Gesundheitsverwaltung erreichen Sie unter der Telefonnummer 030 90 28 28 28.

Berlins Feuerwehr und die Kassenärztliche Vereinigung haben für Coronavirus-Verdachtsfälle einen Fahrdienst eingerichtet. Informationen dazu gibt es unter der Telefonnummer 116 117.

Wichtige Hinweise der Berliner Behörden zum Coronavirus finden Sie hier.

Alle Informationen zum Coronavirus und CoVid-19 in Berlin und Brandenburg erhalten Sie zusammengefasst auch hier.

Die Berliner Morgenpost hält Sie im Newsblog über die aktuellen Nachrichten und Entwicklungen zur Verbreitung des Coronavirus in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Alle überregionalen und internationalen Corona-News lesen Sie hier.

15.56 Uhr: Müller muss möglicherweise in Quarantäne

Das Corona-Virus hat jetzt auch die Berliner Spitzenpolitik erreicht. Der Präsident des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, hat informiert, dass der israelische Botschafter mit dem Coronavirus infiziert wird. Er war Gast bei einer Veranstaltung, an der zahlreiche Berliner Politiker teilgenommen haben, darunter auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller.

Lesen Sie hier mehr.

15.29 Uhr: Müller verteidigt Offenhaltung von Parks und Spielplätzen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Offenhaltung von Spielplätzen, Parks und Gärten in Berlin verteidigt. „Es gibt in einem Stadtstaat eine besondere Situation, gerade da, wo wie in der Gropiusstadt 50.000 bis 60.000 Menschen auf engem Raum leben“, sagte Müller. Menschen müssten in solchen Situationen die Wohnungen verlassen. Er appellierte an die Menschen, sich an die beschlossenen Einschränkungen zu halten. „Mit den Freiheiten, die jetzt noch vorhanden sind, muss verantwortungsvoll umgegangen werden“, sagte Müller.

15.20 Uhr: Notbetreuung an Schulen und Kitas läuft "recht ruhig ab"

Die ersten Zahlen zur Notbetreuung in den Schulen sind draußen. „Es läuft alle insgesamt recht ruhig ab“, sagt Martin Klesmann, Sprecher der Senatsbildungsverwaltung. Durchschnittlich nähmen 6 bis 8 Kinder pro Schule das Angebot der Notbetreuung wahr, lediglich an einer Schule wird ein Spitzensatz von 20 Kindern erreicht. Anspruch auf Notbetreuung haben Eltern und Alleinerziehende, die in „systemrelevanten Berufen“ arbeiten – das kann die Supermarkt-Kassiererin im Discounter genauso sein wie der Müllfahrer, Ärztinnen oder Krankenpfleger. Allerdings müssen bei Paaren beide Eltern in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, um den Anspruch zu haben.

15.13 Uhr: Charité-Chef - Zahl der Infizierten wird um ein Drittel täglich steigen

Die Zahl der Infizierten wird nach Einschätzung des Chefs der Berliner Charité, Heyo Kroemer, um ein Drittel pro Tag ansteigen. Das sagte Kroemer nach Angaben des Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in der gemeinsamen Sitzung der beiden Landesregierungen Berlin und Brandenburg. „Es fängt jetzt erst so richtig an“, sagte Woidke. Er appellierte an die Menschen, sich an die beschlossenen Einschränkungen zu halten.

14.40 Uhr: Berliner Schüler fordern Verschiebung des Abiturs

Der Landesschülerausschuss Berlin fordert eine Verschiebung des Abiturs in die Zeit, wenn die Schulen wieder geöffnet sind; also frühestens nach den Osterferien. Die Schülervertreter haben dafür mehrere Argumente, unter anderem, dass es diesen Zeit schwer sei, sich „mental“ vorzubereiten und zu konzentrieren. Außerdem seien die Bibliotheken geschlossen, um Literatur für die Abitur-Präsentationsprüfung zu besorgen. Letzlich schwebe eine mögliche Ausgangssperre noch im Raum. „Wir fordern eine klare Haltung und keine Überraschung, wenn eine häusliche Quarantäne erlassen wird“, sagt Landesschulsprecher Miguel Gongora.

Bayern hat sich schon entschieden, das Abitur in den Mai zu verschieben, NRW überlegt, dies zu tun.

14.21 Uhr: Corona-Tests in Berliner Laboren: Weniger als fünf Prozent positiv

Berliner Labore haben in der vergangenen Woche 9253 Tests auf das neue Coronavirus durchgeführt. Davon seien 394 positiv ausgefallen, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwoch auf Anfrage mit. Das entspricht einem Anteil von gut vier Prozent. Es handelt sich nicht nur um Ergebnisse von Berlinern: Auch für Brandenburger und Menschen mit anderen Wohnsitzen würden Tests durchgeführt, hieß es. Die Zahl der bestätigten Fälle in Berlin liegt laut Robert-Koch-Institut (Stand Mittwochnachmittag) bei 391.

Laut Gesundheitsverwaltung haben sieben Labore in Berlin derzeit eine Kapazität von 2000 Tests pro Werktag. An einer Ausweitung werde gearbeitet.

Bundesweit liegen die Testkapazitäten laut dem Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, bei etwa 160.000 pro Woche. Die Kapazitäten seien noch weiter zu steigern, zum Beispiel unbürokratisch mit Hilfe des Bereichs Tiermedizin. Das sei möglich, da solche Labore etwa durch die Blauzungenkrankheit auf die Testmethode eingestellt seien.

Wieler bekräftigte, Tests müssten „sehr strategisch“ eingesetzt werden: Getestet werden sollen nach Kriterien des RKI nur Patienten, bei denen es geboten ist. Das heißt, dass sie Symptome haben und in einem der Risikogebiete waren oder in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu nachweislich Infizierten hatten. Bei diesen Menschen sei die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie tatsächlich mit Sars-CoV-2 infiziert sind.

14.10 Uhr: Wir starten unseren neuen Newsblog zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg. Alle bisherigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem vorherigen Newsblog.

Coronavirus – Mehr zum Thema: