Keine Lebensmittelengpässe in Brandenburg

Potsdam. In Brandenburg ist die Versorgung mit Lebensmitteln nach Angaben der Landesregierung derzeit nicht in Gefahr. "Es gibt keine Lebensmittelknappheit", sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung der Landtagsausschüsse für Gesundheit und Inneres in Potsdam. Die Breite des Angebots sei aber vielleicht nicht da. Stübgen warnte vor Hamsterkäufen. "Wenn man nicht überzieht, wird es nicht zu einer Knappheit kommen."

Die Bundeswehr könnte nach Angaben des Innenministers zum Einsatz kommen, wenn sich das Problem fehlender Lkw-Fahrer ausweite. Die Zentrallager der großen Kaufhausketten seien voll, aber die Fahrer aus Osteuropa stünden derzeit nicht zur Verfügung, sagte Stübgen. "In diesem Bereich wäre das exakt das, wo wir darüber nachdenken, dass wir sehr kurzfristig für Logistik die Bundeswehr einsetzen können, das ist bisher noch nicht der Fall." Für Unterstützung durch die Bundeswehr müsse nicht der Katastrophenfall ausgerufen werden.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) warnte davor, alle Grenzen und Flughäfen zu schließen. "Wer Grenzen dicht macht und den Waren- und Güterverkehr in der Form einschränkt, der muss halt sehen, dass wir dann auch Versorgungsengpässe bekommen", sagte sie.