Berliner klatschen Beifall für die vielen Corona-Helfer

Berlin. Nach dem Vorbild von Spanien und anderen Ländern haben am Dienstagabend um 21 Uhr auch in Berlin viele Menschen an Fenster und von Balkonen applaudiert.

Der Beifall galt Ärztinnen und Ärzten, dem Pflegepersonal, Supermarkt-Mitarbeitern und überhaupt allen Menschen, die dazu beitragen, trotz Corona das System am Laufen zu halten. An der Neuköllner Hasenheide wurde geklascht und auch gepfiffen, ebenso in anderen Berliner Bezirken und in Köln, Hamburg und anderen Städten.

Wer genau die Aktion initiiert hat, ist unklar - typisch für einen “Flashmob” ist aber ja, dass er sich dadurch weiterverbreitet, dass viele Menschen mitmachen. Ob der Beifall also anhält, lässt sich spontan am besten dadurch herausfinden, dass man abends um 21 Uhr einmal das Fenster öffnet - und vielleicht ja auch einfach mitapplaudiert.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir in einem Newsblog über die neusten Entwicklungen in Sachen Coronavirus in Berlin. Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Virus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.