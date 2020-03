Nach heftiger Kritik: Erste Bezirke schließen Spielplätze

Berlin. In Zeiten der Corona-Krise haben politische Entscheidungen oft nur eine geringe Haltbarkeit: Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte noch am Dienstag gesagt, nach ausführlicher Beratung sei der Senat zu dem Schluss gekommen, dass man Spielplätze in der Hauptstadt offen halten wolle. Das führte am Mittwochmorgen dazu, dass einzelne Bezirke zum Schutz vor Ansteckungen selbst ein Spielplatzverbot verhängten. Zudem musste sich die Senatorin heftiger Kritik der Oppositionsparteien CDU und FDP gefallen lassen. Ob der Senat bei seiner generellen Linie bleibt, werde Mittwochnachmittag auf der gemeinsamen Sitzung der Kabinette der Länder Brandenburg und Berlin zur Corona-Pandemie entschieden, sagte Tom Schwarzer, Sprecher der Gesundheitssenatorin, der Berliner Morgenpost.

Marzahn-Hellersdorf und Spandau preschen vor

Um die anhaltend hohe Gefahr von Ansteckungen zu minimieren und die absehbaren unkontrollierbaren Auswirkungen übermäßiger Erkrankungen zu verhindern, werden die Spielplätze im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ab Mittwoch geschlossen, teile der Bezirk um 11 Uhr mit. Diese schützende Maßnahme solle dem Wohl Aller dienen. „Marzahn-Hellersdorf als grüner Bezirk bietet alternative Aufenthaltsflächen im Freien - beispielsweise das Wuhletal, die Ahrensfelder Berge oder die Biesdorfer Höhe - damit sich Familien an der frischen Luft bewegen können“, so die zuständige Bezirksstadträtin Nadja Zivkovic (CDU).

Auch private Spielplätze sollen schließen

Zuvor hatte auch das Bezirksamt präventiv den Aufenthalt auf Spandauer Spiel- und Bolzplätzen untersagt. „Die Betreiber privater, öffentlich zugänglicher Kinderspielplätze wie beispielsweise Wohnungsbaugesellschaften werden angehalten, ebenfalls dafür zu sorgen, dass der Aufenthalt auf ihren Spielplätzen unterbleibt, heißt es in einer Mitteilung des Bezirks.

Bund hatte Schließung der Spielplätze empfohlen

Nach den am vergangenen Montag zwischen Bund und allen Bundesländern vereinbarten Leitlinien zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus, die unter anderem auch die Sperrung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen vorsehen, hatte der Berliner Senat am Dienstag entschieden, diesen Leitlinien an dieser Stelle nicht zu folgen und Kinderspielplätze weiterhin offen halten zu wollen. Frank Bewig (CDU), Bezirksstadtrat für Gesundheit: „Ich bin fassungslos, dass der Berliner Senat dieser ausdrücklichen Empfehlung der Bundesregierung und aller Bundesländer – und damit auch seiner eigenen Empfehlung – nicht gefolgt ist“. Der Zeitpunkt sei längst gekommen, an dem unterbunden werden müsse, dass teilweise dutzende Kinder am gleichen Spielgerät turnen.

Warten auf eine einheitliche Landesregelung

Oliver Schworck (SPD), Gesundheitsstadtrat in Tempelhof-Schöneberg, sagte der Berliner Morgenpost, er sei sich „relativ sicher, dass am Nachmittag die Empfehlung ergeht, alle Spielplätze zu schließen“. Diese wolle er abwarten. „Ich bin dafür, dass es eine landesweite Regelung gibt“, so der Stadtrat. Er gehe davon aus, dass ein Verbot von den Eltern auch akzeptiert werden wird: „Ich stelle schon jetzt eine große Besorgnis unter den Menschen fest und rechne deshalb sehr damit, dass die Eltern sich vernünftig verhalten und ein Verbot respektieren würden.

„Sicherheitsabstand von 1,5 Metern unter Kindern lebensfremd“

Gesundheitssenatorin Kalayci (SPD) hatte am Dienstag geraten, die Abstandsregeln auch beim Spielen einzuhalten. Das führte am Mittwoch zu heftiger Kritik der Oppositionsparteien. „Die Spielplätze in unserer Stadt müssen umgehend geschlossen werden“, forderte der Vorsitzende der Berliner CDU, Kai Wegner. Es sei ein Gebot der Gesundheitsvorsorge, die oberste Priorität haben müsse. „Die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von anderthalb Metern ist bei spielenden Kindern leider lebensfremd“, so Wegner weiter.

Auch Sebastian Czaja, Chef der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, fordert die sofortige Schließung aller Berliner Kinderspielplätze: „Diese Situation stellt uns alle, aber insbesondere Familien mit Kindern, vor eine enorme Belastungsprobe. Aber gerade deshalb müssen wir effektiv vorgehen, um die Dauer und das Ausmaß der Krise so gering wie möglich zu halten“, so Czaja. Eine unverzügliche Schließung aller öffentlichen Spielplätze sei dabei alternativlos.

