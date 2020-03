Wappen der Berliner Polizei an einer Polizeijacke.

Brände Fahrzeuge eines Autohauses in Marzahn in Brand geraten

Berlin. Sechs Fahrzeuge sind auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses in Berlin-Marzahn durch ein Feuer beschädigt worden - zwei von ihnen sind ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde am frühen Mittwochmorgen nach eigenen Angaben zu dem Brand in der Allee der Kosmonauten gerufen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.