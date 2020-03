BVG weitet Rufbus zwischen Neukölln und Schönefeld aus

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) weiten das Betriebsgebiet ihres Rufbusses „Berlkönig BC“ aus. Seit August vergangenen Jahres können Fahrgäste mit dem Angebot zwischen dem U-Bahnhof Rudow und Schulzendorf sowie Teilen von Zeuthen pendeln. Nun sind vom U-Bahnhof aus auch Fahrten von und nach Waltersdorf möglich. Seit Sonntag hat die BVG das Bediengebiet ihres Zubringerbusses um die Siedlung Waltersdorf, das Gewerbezentrum, den Lilienthal-Park und den Ortskern erweitert. Zudem können Pendler nun auch den S-Bahnhof Flughafen Schönefeld als Start- oder Endpunkt ihrer Fahrt auswählen.

„Mit dem neuen, erweiterten Angebot geht die BVG auf zahlreiche Kundenwünsche ein und verbindet die Brandenburger mit dem Berliner Nahverkehr“, teilten die Verkehrsbetriebe mit. Trotz des ähnlichen Namens: Das Angebot hat nichts mit dem fast namensgleichen Ridepooling-Dienst zu tun, den BVG und die Daimler-Beteiligung ViaVan bislang in der östlichen Berliner Innenstadt testen. Das Angebot im Südosten versteht sich als moderner Rufbus und Zubringer zum U- und S-Bahnverkehr. Fahrgäste werden dafür in Haustürnähe innerhalb des genannten Bediengebiets abgeholt und können entweder zum U-Bahnhof Rudow oder S-Bahnhof Flughafen Schönefeld fahren. Fahrten zwischen den beiden Bahnhöfen sind hingegen nicht möglich. Buchbar ist der Rufbus über die App „BerlKönig BC“. Eine Fahrt kostet immer 50 Cent, zusätzlich benötigen Fahrgäste einen gültigen Fahrausweis des Tarifbereichs BC. Fahrausweise sind direkt beim Fahrer oder über die BVG-Ticket-App zu erwerben. Im Einsatz sind die Busse immer Montag bis Freitag in den Pendlerzeiten von 5 bis 9 Uhr und 15 bis 20.30 Uhr.

Zwei andere Angebote werden aber nicht realisiert

Das Angebot im Südosten Berlins soll nicht das letzte seiner Art sein. Geplant ist der Betrieb auch zwischen Heiligensee und dem U-Bahnhof Alt-Tegel. Dort fährt der „BerlKönig BC“ als neue Linie 323 statt eines Linienbusses. Starttermin soll der 1. April sein. Die zunächst geplanten Verbindungen zwischen Leegebruch (Landkreis Oberhavel) und dem U-Bahnhof Alt-Tegel sowie zwischen Altlandsberg (Märkisch-Oderland) und der U-Bahnstation Hönow werden nicht umgesetzt. Das mit Bundesmitteln finanzierte Projekt läuft Ende 2020 aus.

Seit dem drohenden Aus für den „Berlkönig“ ringt die rot-rot-grüne Koalition mit der Frage, welches Angebot den Nahverkehr erweitern soll. Eine Berechnung der BVG hatte zuletzt ergeben, dass der Einsatz des „Berlkönigs“ im gesamten Stadtgebiet pro Jahr 43 Millionen Euro Landes-Zuschuss benötigen würde.