Coronavirus in Berlin Senatorin: Auch auf Spielplätzen Abstand halten

Berlin. Wie in ganz Deutschland steigt die Zahl der Corona-Infizierten auch in Berlin stark an. Der Senat hat weitreichende Beschränkungen für das öffentliche Leben beschlossen. Wie sich das Gesundheitswesen auf die weitere Ausbreitung des Coronavirus vorbereitet, welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden könnten und wie lange das Gesundheitswesen eine derartige Ausnahmesituation bewältigen kann, darüber sprach die Berliner Morgenpost mit Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).

Frau Kalayci, die Lage in der Stadt ändert sich fast im Stundentakt. Auf was müssen sich die Berliner noch einstellen?

Dilek Kalayci: Zunächst müssen die Einschränkungen, die wir beschlossen haben, bei den Berlinerinnen und Berlinern ankommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die da mitmachen und möchte auch an diejenigen appellieren, die das noch nicht so ernst nehmen. Wir sehen, dass die Straßen noch voll sind und viele Menschen eng beisammen sind. Auch wenn es etwas kalt klingt, es ist die Zeit, Abstand zueinander zu halten.

Bei vielen Menschen scheint die Gefahr noch nicht angekommen zu sein. Hilft am Ende nur eine Ausgangssperre wie in anderen Ländern?

Eine Ausgangssperre haben wir nicht beschlossen. Die Bereiche, die lebensnotwendig sind, wie Supermärkte, Wochenmärkte oder Apotheken, sollen offen bleiben. Die Berliner müssen sich über die Versorgung keine Sorgen machen, jetzt wird auch am Wochenende geöffnet, und die Regale werden aufgefüllt. Wir haben allerdings beschlossen, dass wir Veranstaltungen, Clubs und Museen – Veranstaltungen, in denen die Verbreitung des Virus gefördert werden –, verbieten. Bei den Restaurants haben wir uns der Bundeslinie angeschlossen, dass sie nur zwischen 6 und 18 Uhr geöffnet haben. Aber viel wichtiger ist die Eigenverantwortung der Berliner, sich möglichst von anderen fern zu halten.

Anders als vom Bund empfohlen, sollen die Spielplätze aufbleiben, während die Kitas geschlossen sind. Wie passt das zusammen?

Wir haben jetzt sehr weitgehende Beschränkungen und Verbote verhängt. Dazu gehören Kitas und Schulen, aber auch viele Geschäfte, die keine lebensnotwendigen Waren anbieten. Darüber hinaus wollten wir nicht gehen. Parks, Gärten und Spielplätze sind Orte, an denen sich Menschen noch aufhalten können. Das ist eine andere Situation als in geschlossenen Räumen. Aber auch hier möchte ich appellieren: Auch auf Spielplätzen sollten die Kinder Abstand halten. Das werden sie nicht gleich verstehen, aber das ist in dieser Situation notwendig.

Sie haben auch beschlossen, ein Krankenhaus auf dem Messegelände zu errichten, um die Versorgung zu sichern. Wie schnell kann das geschehen?

Mein Wunsch ist, dass das relativ zügig geht. Das kann nur gelingen, wenn wir Partner haben, die das können. Deshalb werden wir ein Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr stellen und hoffen, dass wir einen Schnellbau hinbekommen. Wir sind auch in Gesprächen mit Krankenhäusern, die da mithelfen wollen. Wir haben eine gute Krankenhauslandschaft, nur für den Fall, dass Engpässe drohen, wollen wir so ein Krankenhaus mit 1000 Betten errichten. Der ehemalige Berliner Landesbranddirektor und Chef des Technischen Hilfswerkes, Albrecht Broemme, wird das Mammutprojekt leiten.

Die Zahlen der Infizierten steigen wie befürchtet schnell an. Wie lange wird das noch anhalten?

Die Wirkung der Maßnahmen werden wir erst später bewerten können. Die Entscheidung, was wir machen, werden wir nach dem 20. April treffen. Dass wir Menschen weiter in die Isolation schicken, wirkt auch hemmend. Mein Appell lautet daher: Wer Kontakt zu einer identifizierten Person hatte, sollte zwei Wochen zu Hause bleiben. Wer ohne Symptome bleibt, hat es dann überstanden.

Die Sterberate liegt in Deutschland deutlich unter dem Wert anderer Länder wie Italien oder Spanien. Woran liegt das und wird es so bleiben?

Das ist auf jeden Fall erfreulich. Ob das so bleibt, kann niemand vorhersagen. Es kommt darauf an, welche Gruppen betroffen sind. Kinder und junge Menschen überstehen es in der Regel problemlos, ältere Menschen trifft es dagegen oft hart. Wir müssen diese Menschen schützen. Das meine ich wirklich sehr ernst. Sie sind am meisten gefährdet. Halten Sie bitte Abstand zu älteren Menschen. Ich weiß, durch die Kita-Schließungen kommt es oft zu Problemen bei der Betreuung. Aber bitte lassen Sie die Großeltern nicht auf die Kinder aufpassen.

Es gab einen Aufruf, dass sich auch pensionierte Ärzte melden sollen, um das Gesundheitswesen im Ernstfall zu stabilisieren. Gab es da einen Rücklauf?

Ja. Die Ärztekammer hat das gemacht. Die Bereitschaft ist vorhanden. Wir sind dabei, das noch zu erweitern.

In Australien öffnen die Geschäfte für alte Menschen eine Stunde früher, um das Ansteckungsrisiko zu senken. Wäre das auch in Berlin sinnvoll?

Ja, warum nicht. Vor allem würde ich daran appellieren, für ältere Menschen einkaufen zu gehen, sodass sie gar nicht erst das Haus verlassen müssen.