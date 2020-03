Friseure fürchten wegen Coronakrise um ihre Existenz

Berlin. Friseure dürfen, trotz der Coronavirus-Krise weiterhin geöffnet haben. Das beschlossen die Länder in Abstimmung mit der Bundesregierung. Während das öffentliche Leben größtenteils zum Erliegen kommen soll, um eine Ausbreitung zu verlangsamen, sollen die Bürger weiterhin sich frisieren lassen können.

„Furchtbar“, nennt Tim Kreutzfeld diesen Umstand. Er arbeitet seit 37 Jahren als Friseur und ist Besitzer des Salons „Ponyclub“ in Friedrichshain. „Ich habe das mit schockierten Gefühlen mitverfolgt“, sagt er der Berliner Morgenpost. Lediglich zwei seiner acht Angestellten seien noch bereit zu arbeiten und das könne er ihnen überhaupt nicht übel nehmen - im Gegenteil.

In Zeiten, in denen Menschen Abstand zueinander halten sollen, verstehe Kreutzfeld nicht, weshalb gerade Friseure weiterhin aufmachen sollen. In 1,5 Meter Entfernung lasse sich nun mal keinem Kunden die Haare schneiden. Und schließen könne er nicht ohne Weiteres. Da dem Beschluss von Bund und Länder zufolge Friseure weiterhin geöffnet haben sollen, könne er den Verdienstausfall nirgendwo geltend machen.

Also arbeitet er weiter, solange es geht. Denn es gehe um seine Existenz. „Wenn ich zumache, fehlt mir das Geld“, sagt er und dann schwingt auch die Angst mit, sich selbst mit Covid-19 zu infizieren - auch wenn Kreutzfeld alles versuche, um die Gefahr so niedrig wie möglich zu halten. Seine Mitarbeiter arbeiten am anderen Ende des Raumes, die Scheren werden öfters desinfiziert, und Kreutzfeld und seine Mitarbeiter waschen sich ständig die Hände. Der Friseurmeister fühlt sich von der Regierung im Stich gelassen. „Die Wertschätzung uns Friseuren gegenüber ist ohnehin niedrig, aber dass es so wenig ist, dachte ich nicht“, sagt Kreutzfeld.

Anders sieht das Mathias Paulick von dem gleichnamigen Friseursalon im Bezirk Mitte. Er freut sich darüber, dass sein Salon weiterhin geöffnet haben darf. Ihm sei die Gefahr durchaus bewusst, aber er verlasse sich auch etwas auf seine Kunden, die bei Erkrankungen ihren Termin lieber verschieben sollen. „Außerdem haben wir nicht den Durschlag von Personen wie beispielsweise eine Kassiererin“, sagt Paulick. Rund 25 Kunden würde er täglich die Haare schneiden.

Auch beir Udo Walz seien die Vorsichtsmaßnahmen angesichts der Coronavirus-Pandemie auf die „höchste Priorität“ umgestellt worden, sagt Carsten Thamm-Walz. Die Mitarbeiter seien mit Handschuhen und Mundschutz ausgestattet worden. Und Termine von Kunden mit einer Erkältung oder einem Husten würden erst einmal verlegt werden. Die Entscheidung der Politik habe man mit gemischten Gefühlen aufgenommen. In erster Linie sei man aber dankbar, weitermachen zu können, so Thamm-Walz.

Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks spricht sich für Schließungen aus

Diese gemischte Stimmung nimmt auch der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks (ZDFH) so wahr. Der ZDFH vertritt die Interessen der rund 80.000 Friseursalons in Deutschland. Der Berliner Morgenpost sagt die Pressesprecherin Louisa Braune: „Wir nehmen die Lage sehr ernst, wissen aber auch nicht wirklich, wie es weitergehen soll.“ Denn dass Friseure durch den Beschluss einem potenziellen Risiko ausgesetzt sind, sehe man beim ZDFH auch. Und, dass im Ernstfall auch Existenzen bedroht werden können.

Einer Pressemitteilung zufolge würden rund zwei Drittel der Friseure in den kommenden Tagen und Wochen mit Umsatzeinbußen von mehr als 60 Prozent rechnen. Auch deshalb empfehle der ZDFH eine Miteinbeziehung der Friseure in den Gesundheits- und Zivilschutz. Weshalb Friseure überhaupt noch weiterarbeiten müssen, kann sich Braune auch nicht erklären. „Da warten wir auf Rückmeldung der Regierung.“

Auch bei der Handwerkskammer Berlin ((HWK) gibt es keine Antwort auf diese Frage. Aus Sicht der HWK sei das relativ unlogisch, sagt Pressesprecher Daniel Jander. Und es würden auch viele verunsicherte Friseure anrufen. Doch derzeit könnten sie ebenfalls nur abwarten, wie sich die kommenden Tage entwickeln.