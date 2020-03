Coronavirus in Berlin: Polizei führt 12-Stunden-Dienst ein

Berlin. Mit Stand von Dienstagmorgen stehen insgesamt 309 Berliner Polizisten wegen des Coronavirus in Quarantäne. Sieben davon haben sich mit Corona infiziert, 104 wurden auf Anordnung des Amtsarztes als direkte Kontaktpersonen isoliert, bei 208 wurde die Isolation empfohlen. Bei vier Beamten, die zuletzt aus einem Risikogebiet zurückkehrten, seien die Testes laut eines Polizeisprechers negativ gewesen.

Um der Krise Herr zu werden, macht die Polizei nun von einer Sonderregelung für Notfälle Gebrauch. „In Folge der Corona-Virus-Pandemie werden ab sofort für alle Abschnitte, Lagedienste, Kriminalpolizeiliche Dauerdienste, ELZ (Einsatzleitzentrale, Anm. d. Red.), ZOS (Zentraler Objektschutz) und die Einsatzhundertschaften befristet bis 11. Mai 12-Stunden Dienste an allen Wochentagen zugelassen“, heißt es in einem internen Schreiben, das nach Informationen der Berliner Morgenpost am Montagabend aus der Polizeiführung an alle Dienststellen verschickt wurde. Außerdem wurden die Rahmenarbeitzeiten von vier Uhr morgens auf 22 Uhr ausgeweitet, in denen nun Gleitzeit möglich ist.

Corona-Krise: Polizeigewerkschaft begrüßt Flexibilisierung der Arbeitszeit

„Wir unterstützen die Entscheidung zur Flexibilisierung der Arbeitszeit, die aus unserer Sicht aufgrund der aktuellen Notsituation alternativlos sind“, sagt Benjamin Jendro, Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei. Man müsse auch die Tätigkeit der Polizei ein bisschen runterfahren. „Aber wenn das öffentliche Leben runtergefahren wird, entlastet das schon.“ Nach seiner Auffassung sei die Polizei nach wie vor handlungsfähig. „Die Frage ist, ob wir das noch in zehn Tagen sind.“ Man erwarte von allen Dienststellen, dass sie so das Infektionsrisiko minimieren.

Bei der Feuerwehr sind nach jüngstem Stand deutlich weniger Mitarbeiter betroffen. Es gibt einen bekannten Fall aus Marzahn. Für 30 Mitarbeiter wurde Quarantäne angeordnet – 28 davon stammen von derselben Wache wie der Infizierte. Dort wurde nun ebenfalls auf 12-Stunden-Dienst umgestellt.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir in einem Newsblog über die neusten Entwicklungen in Sachen Coronavirus in Berlin. Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Virus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.