Gefangen im Hotel – Die Angst der Urlauber

Berlin/Mallorca. Sie wollten eigentlich Urlaub machen. Die Sonne am Strand genießen, den Alltag vergessen und am Abend den Sternenhimmel beobachten. Doch inzwischen können Daniel R. und seine Freundin Kristin nur noch die Decke in ihrem Hotelzimmer anstarren. Auf den Liegen am Pool deuten keine Handtücher mehr auf Reservierungen hin. Der Strand liegt nur wenige Meter entfernt von der Hotelanlage, doch für die Berliner ist er unerreichbar. Die Hoteltüren sind verschlossen, und auf der Straße kontrolliert die Polizei, ob die Menschen auch wirklich in ihren Resorts bleiben. „Die fahren alle zwei Minuten hier vorbei“, sagte Daniel R. der Berliner Morgenpost in dieser Woche.

Am Dienstag rief die Regionalregierung der Balearen die rund 25.000 Urlauber auf Mallorca und den umliegenden Inseln wegen der Corona-Krise dazu auf, in ihre Heimatländer zurückzukehren, damit die medizinische Versorgung der eigenen Bevölkerung sichergestellt werden könne. Zu diesem Zeitpunkt hatten die dortigen Gesundheitsbehörden 70 Menschen gezählt, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Im selben Zuge strichen viele Fluglinien ihre Flüge von und nach Mallorca.

Coronavirus: Ausgangssperre in Spanien

Daniel R. und seine Freundin stehen mit Schutzmasken am Flughafen von Palma und warten auf den Check-In. Ihr Urlaub dauerte keine Woche.

Foto: Daniel Rahal / Daniel Raal

Davon betroffen sind auch Daniel R. und seine Freundin. „In Kürze wird hier alles zugemacht“, sagt R. Er habe zunächst einen Flug für Freitag gebucht. Der sei aber ausgefallen. Die beiden waren erst am Sonnabend auf der bei Deutschen beliebten Ferieninsel gelandet. Zu diesem Zeitpunkt habe es noch keine Reisewarnung gegeben. Nach der Ankunft hätten sie sich noch frei bewegen dürfen. Sie seien am Pool gewesen und hätten die Gegend etwas erkundet.

Doch am Abend hatte die spanische Regierung die Einwohner angewiesen, wegen der schnellen Ausbreitung des Coronavirus zu Hause zu bleiben. Die Ausgangssperre trat um Mitternacht in Kraft. Spanien gilt nach Italien als das am schlimmsten von der Coronavirus-Krise betroffene Land in der EU. Bis Dienstagmittag hatten sich rund 9000 Menschen mit Covid-19 infiziert. Seit Sonntag dürfen die Einwohner für zwei Wochen nur noch aus ihren Wohnungen und Häusern, um medizinisch versorgt zu werden oder Lebensmittel zu kaufen. Das gilt auch für die deutschen Touristen Daniel R. und seine Freundin.

Hunderttausende Deutsche noch im Ausland

„Sie haben die Türen abgeriegelt, den Pool geschlossen und uns Gäste erst einmal auf die Zimmer geschickt“, berichtete R. Zunächst war es ihnen nur noch erlaubt zum Büfett zu gehen, dieser Umstand sei aber schnell wieder gelockert worden. Innerhalb des Hotels konnten sie sich dann relativ frei bewegen, nur eben nicht vor die Tür. Außer zum Supermarkt, er sei aber direkt auf der anderen Straßenseite. „Hätte es früher eine Reisewarnung gegeben, dann wären wir gar nicht erst nach Mallorca“, sagte Daniel R.

Ähnlich wie den beiden Berlinern geht es derzeit vielen deutschen Urlaubern auf der ganzen Welt. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) gehe man von hunderttausenden Menschen aus, die noch im Ausland sind. Genaue Zahlen gebe es allerdings nicht. Ohnehin müssten laut DRV-Sprecher Torsten Schäfer auch nicht alle Urlauber zurückgeholt werden. Es gebe noch Länder, die Urlauber passieren lassen, allerdings auch jene, die die Menschen auffordern die Länder schnellstmöglich zu verlassen. Für die wegen der Coronavirus-Krise gestrandeten Urlauber, die Pauschalreisen gebucht hatten, organisiert der DRV zusammen mit dem Auswärtigen Amt und den Reiseveranstaltern eine Rückholaktion.

40 Flüge zurück in die Heimat

Bundesaußenminister Heiko Maas hatte mit 30 bis 40 Rückholflügen gerechnet. „Es ist eine unglaublich große Aktion, die aber auch nötig ist“, sagte Maas am Dienstag in einem Interview. In Berlin ist indes das Nachtflugverbot am Flughafen Tegel für internationale Flüge vorübergehend aufgehoben worden. Damit will das Land Berlin sicherstellen, dass Urlauber schnell in ihre Heimat zurückkehren können, wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mitteilte. Die Aufhebung gelte ab sofort und vorerst bis einschließlich 22. März. Schröter vom DRV sprich von einer einmaligen Situation. Bislang hätte es Rückholaktionen aus einem Land gegeben, beispielsweise wegen Terrorgefahr, aber nicht aus so vielen Ländern.

Maaß hatte am Dienstagmorgen angekündigt, dass die Bundesregierung 50 Millionen Euro für Sonderflüge zur Verfügung stellt, um Reisende zurückzuholen. In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Länder wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus Grenzen dicht gemacht und Flugverbindungen gekappt. Da Deutschland inzwischen zu den Hauptrisikoländern gehört, sind deutsche Reisende besonders stark von den Einschränkungen betroffen. Maas sagte, wer die Rückholflüge in Anspruch nehme, müsse sich auch finanziell beteiligen. Es ist aber noch nicht klar, was die Tickets kosten sollen. „Das stellen wir jetzt mal zurück“, sagte der Minister. Die Flüge sollen vor allem von Lufthansa durchgeführt werden, aber auch von Condor und TUI. Nach den Worten von Maas geht es zunächst um Reisende in Marokko, der Dominikanischen Republik, Ägypten, Argentinien, Südafrika, von den Philippinen und den Malediven.

Kostenlose Reise mit der Deutschen Bahn zu Zielflughäfen

In Deutschland angekommen, können die Betroffenen kostenlos mit der Deutschen Bahn zu ihren eigentlichen Zielflughäfen weiterreisen. Das Flugticket oder die Bordkarte werden in den Zügen als Fahrschein anerkannt, wie das Bundesunternehmen am Dienstag mitteilte. Diese Regelung gelte zunächst bis Ende März.

Daniel R. und seine Freundin hatten sich selbst um ihre Abreise gekümmert. Am Montagabend berichtete Daniel R., noch davon, dass sie kaum Information bekommen würden, darüber wie ernst die Lage ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte er dann zwei der letzten Plätze in einem Sonderflug von Easyjet bekommen. Abflug 10.40 Uhr am Dienstag. „Wir sind derzeit echt angespannt, ob das auch wirklich funktioniert“, sagte der Berliner Urlauber am Montagabend.

Am Dienstagmorgen sagte er nur kurz und mit hörbar erleichterter Stimme am Telefon: „Wir sind jetzt am Flughafen auf Mallorca. Der Flug soll gehen.“ Nachmittags waren die beiden in Berlin gelandet.