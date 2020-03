Coronakrise in Berlin: Einkaufen und Kinder betreuen

Der Bedarf an Hilfe wächst in diesen Tagen. Eltern sind in Not, weil Kitas und Schulen geschlossen sind und ihre Kinder zu Hause bleiben. Menschen, die in Quarantäne leben müssen, brauchen jemanden, der für sie in den Supermarkt oder zur Apotheke geht. Auch viele Senioren meiden den Gang nach draußen, weil die Virusinfektion für sie besonders bedrohlich werden kann.

Groß ist auch die Hilfsbereitschaft. Zu dem Aufruf „Nachbarn helfen Nachbarn“ in der Berliner Morgenpost meldete sich am Dienstag Marina Flottmann aus Treptow-Köpenick. Sie werde den Zettel mit ihrem Hilfsangebot aushängen, damit die anderen Hausbewohner davon Gebrauch machen können, sagte sie. Doch sie möchte auch im näheren Umfeld helfen. Marina Flottmann ist bereit, Kinder für einige Stunden zu betreuen, einzukaufen, auch mal den Hund auszuführen, Botengänge zu übernehmen oder im Haushalt zu helfen.

„Ich habe Zeit und möchte etwas Gutes tun“

Eine Unterstützung, die Kathleen Peickert aus Köpenick gut gebrauchen kann. Die alleinerziehende Mutter von fünf Kindern fragte am Dienstag wegen einer Unterstützung nach. Ihre Zwillinge seien fast drei Jahre alt, ihr ältestes Kind 13, sagte sie. Die Situation sei derzeit kaum noch zu bewältigen. Nun haben sich die beiden Frauen zu einem Treffen verabredet, um Einzelheiten zu besprechen. Marina Flottmann freut sich, dass ihr Einsatz gebraucht wird. Sie sei Sachbearbeiterin und habe ihren Job im Zuge der Corona-Krise verloren, erzählte sie. „Ich habe Zeit und möchte etwas Gutes tun. Vieles zieht gerade so runter.“

Helfen will auch Helga Gentry, Rentnerin und ehemalige Stewardess. Sie möchte vor allem Ältere unterstützen, für sie einkaufen, sich mit ihnen unterhalten oder auch vorlesen. Sie sei flexibel in Berlin einsetzbar, und könne jemanden, der ihre Hilfe in Anspruch nehmen will, auch mit dem Bus erreichen. Durch ihren Beruf sei sie sehr kommunikativ, spreche mehrere Sprachen und könne gut mit Menschen umgehen, erzählte die 77-Jährige. „Ich habe viel Zeit und würde sie gern anderen zur Verfügung stellen.“

„Ich habe den Aufruf in der Zeitung gelesen“

Ein Angebot zur Unterstützung kommt von der Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin. Sie will Geld für kleinteilige Aktionen im Kiez zur Verfügung stellen. „Wir möchten Nachbarschaftsinitiativen mit einfachen Förderprogrammen unterstützen“, sagte Roland Geiger, Geschäftsführer der Stiftung. Das Angebot sei niedrigschwellig. „Wenn zum Beispiel in einem Wohnblock viele Rentner leben, die zur Risikogruppe gehören und nicht mehr einkaufen gehen wollen, und Nachbarn möchten helfen – dann würden wir finanzielle Unterstützung geben, um einen zusammenklappbaren Bollerwagen anzuschaffen oder einen Fahrradanhänger, mit dem die Lebensmittel transportiert werden können.“ Anfragen können unter info@jfsb.de gestellt werden.

Auch Franz W. aus Lichterfelde bietet seine Hilfe an. „Ich habe den Aufruf in der Zeitung gelesen“, sagte er. Der Rentner ist viel mit dem Fahrrad unterwegs. Für Menschen, die das Haus nicht mehr verlassen können, möchte er Einkäufe erledigen. Die Aktion „Nachbarn helfen Nachbarn“ der Berliner Morgenpost, die am Montag begann, hat bereits zu ersten Kontakten geführt. So bekommt Antje Rochlitz aus Mahlsdorf einmal wöchentlich Unterstützung bei der Betreuung ihrer Kinder durch Petra Christensen aus Petershagen.

Die Berliner Morgenpost versucht auch am heutigen Mittwoch, Hilfsersuchen und Angebote zu vermitteln. Interessierte können sich von 8 Uhr bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 030 8872 77 842 an die Redaktion wenden.

