Urteil im Prozess Mord an Georgine Krüger - Lebenslange Haft für Täter Ali K.

„Hauptsache, sowas läuft nicht mehr auf Berliner Straßen rum“, sagte Michelle Krüger kurz nachdem das Berliner Landgericht am Dienstag Ali K. wegen Mordes und besonders schwerer Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt hatte. Mehr als 13 Jahre nachdem ihre ältere Schwester Georgine spurlos verschwand, könne sie nun mit der Sache abschließen. Die Strafe sei „in Ordnung“, so die 19-Jährige weiter.

Der 44-jährige Deutsche mit türkischen Wurzeln nahm das Urteil hinter Panzerglas regungslos entgegen. Das Gericht sah es nach sieben Monaten Prozess als erwiesen an, dass K. die damals 14-Jährige am 25. September 2006 in seinen Keller lockte, sie bewusstlos schlug, vergewaltigte und erwürgte. Im Anschluss entsorgte er die Leiche, die nie gefunden wurde. „Es gibt keinen vernünftigen Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten“, sagte der Vorsitzende Richter Michael Mattern.

Georgine Krüger

Foto: Privat

K., der nur wenige Häuser entfernt von Familie Krüger wohnte, geriet erst zehn Jahre nach Georgines Verschwinden in den Fokus der Ermittler. Die gingen zwar schnell davon aus, dass ein Verbrechen passiert war. Allerdings führten alle Spuren und die fast 400 eingegangenen Hinweise ins Nichts. Das änderte sich 2016, als die Mordkommission bei einer Routineüberprüfung auf Ali K. aufmerksam wurde. Der war zum Zeitpunkt des Verschwindens nicht vorbestraft, mittlerweile allerdings wegen sexueller Nötigung einer Schülerin verurteilt worden. Am Tag von Georgines Verschwinden war sein Telefon in dieselbe Funkzelle eingeloggt wie ihres. Letzteres wurde um 14.06 Uhr ausgeschaltet.

Ali K. gestand Tat gegenüber einem verdeckten Ermittler

Drei verdeckte Ermittler wurden im Umfeld des Gelegenheitsarbeiters eingeschleust. Diesen gelang es, K.’s Vertrauen zu gewinnen. Im Oktober 2018 erzählte er einem seiner vermeintlichen neuen Freunde schließlich, wie er das Mädchen tötete. Kurz darauf wurde der Gelegenheitsarbeiter festgenommen. Der verdeckte Ermittler, der vor Gericht unter dem Decknamen „Kara“ auftrat, schnitt die in türkischer Sprache geführte Unterhaltung mit.

Der Prozess begann im Juli 2019. K., selbst Vater von drei Kindern, schwieg stets. DNA-Spuren, eine Leiche oder sonstige Beweise gab es nicht. Dem Gericht reichte allerdings das Geständnis, das der Beschuldigte gegenüber Kara ablegte. Darin erzählte K. laut Urteilsbegründung, wie er bereits vorher auf das Mädchen aufmerksam wurde. Georgine Krüger, die Model werden wollte, habe sich sich entsprechend angezogen, sagte Mattern. „Sie weckte das Interesse des Angeklagten, ohne es zu wollen.“

K. erzählte laut Urteilsbegründung weiter, wie er das Mädchen am frühen Nachmittag des Tages ihres Verschwindens auf dem Heimweg von der Schule auflauerte und unter einem Vorwand ins Haus bat. Dazu stellte er laut Mattern mehrere Tüten vor die Tür seines Wohnhauses und bat das Mädchen, ihm beim Tragen zu helfen. Georgine sei „hilfsbereit“ und „naiv“ gewesen und der Bitte nachgekommen, so der Richter weiter. K. habe sie in den Keller gebracht und mit zwei Schlägen gegen den Kopf bewusstlos geschlagen, „um ihren Willen zu brechen“.

Dann habe er sie ausgezogen und vergewaltigt. „Anschließend fasste er den Beschluss, sie zu töten, um sein Verbrechen zu verdecken“, sagte der Richter. Er habe sie mehrere Minuten gewürgt und, als sie wieder zu Bewusstsein kam, erneut mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Schließlich sei das Mädchen erstickt. Danach habe er den toten Körper im Keller unter alter Kleidung versteckt. Wenige Tage später wickelte er die Leiche laut Urteilsbegründung in einen Teppich und entsorgte sie im Hausmüllcontainer, der noch am selben Tag geleert wurde. Kurz darauf sei sie sie Müllheizkraftwerk Ruhleben verbrannt worden.

Das Gericht war überzeugt, dass K. gegenüber dem verdeckten Ermittler klassisches Täterwissen offenbarte. So habe er etwa detailliert die Abläufe des Erwürgens geschildert, für dessen Kenntnis er „alternativ hätte Fachliteratur wälzen müssen“, so der Vorsitzende Richter. Ferner habe er geschildert, wie er das Telefon der Schülerin nach der Tat ausschaltete, was sich mit Funkzellenabfragen zum Zeitpunkt ihres Verschwindens gedeckt habe. Auch die Emotionen, mit denen er seine Tat schilderte, wertete das Gericht als echt.

Die Verteidigung forderte zuletzt den Freispruch und sprach im Prozess von einer „provozierten falschen Selbstbelastung“. K., der bei der Polizei alle Vorwürfe zurückwies, hatte angegeben, von den verdeckten Ermittlern hereingelegt worden zu sein. Einer von ihnen habe von einer „nervenden Freundin“ gesprochen und ihn gefragt, ob er die Frau für viel Geld verschwinden lassen könne. Er habe eine „Geschichte erfunden“, um an das Geld zu kommen. Das Gericht wies sämtliche Einwände der Verteidigung zurück. Die Aussage gegenüber dem verdeckten Ermittler sei „zu 100 Prozent“ verwertbar, hieß es in der Urteilsbegründung. Beim Vorgehen der verdeckten Ermittler handele es nicht um ein unzulässiges Eindringen, sondern um eine „kriminalistische List“.

Für Mutter steht nun der Tod ihrer Tochter fest

Georgines Mutter Vesna Krüger trat als Nebenklägerin auf. Auch sie zeigte bei der Urteilsverkündung keine Regung. „Für sie ist es ein weiterer trauriger Tag.“ sagte ihr Anwalt Roland Weber. Denn nun stehe für sie der Tod ihrer Tochter fest. Das Urteil habe sie aber nicht überrascht. „Sie hatte sich in letzter Zeit zunehmend mit dem Gedanken befasst, dass es dieses Fünkchen Hoffnung so nicht mehr geben kann.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Staatsanwalt Martin Glage kündigte an, zur Überprüfung in Revision gehen zu wollen. Allerdings sei das Gericht weitgehend seinen Forderungen gefolgt, „sodass allenfalls die Frage der besonderen Schwere der Schuld hier möglicherweise einer Überprüfung bedarf“.