Krankheiten Corona: Deutscher Musikrat will Kirchen in Pflicht nehmen

Berlin. Angesichts der Corona-Krise fordert der Deutsche Musikrat Hilfe für freischaffende Musiker von den Kirchen. In einem offenen Brief an ranghohe Geistliche bittet der Präsident des Rates, Martin Maria Krüger, darum, "die vereinbarten Honorare für die bevorstehenden Veranstaltungen auch dann auszuzahlen, wenn diese abgesagt werden". Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sollen bundesweit unter anderem keine Gottesdienste mehr stattfinden. Der offene Brief richtet sich an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing sowie den Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm.